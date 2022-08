Mercato en direct: Le PSG à nouveau sur Skriniar? l'OM avance pour Alexis Sanchez

Alors que la Ligue 1 et la Premier League ont repris ce week-end, les clubs ont encore un peu plus de trois semaines pour recruter. Le PSG, la piste Alexis Sanchez à l'OM, le feuilleton Ronaldo à Manchester United... Toutes les infos et rumeurs sur le marché des transferts sont à suivre en direct dans le live mercato.

PSG: l'entourage de Messi dément des discussions avec le Barça Malgré son départ du Barça en 2021, un potentiel retour de Lionel Messi en Catalogne est souvent évoqué par les médias espagnols. D'autant que l'Argentin sera en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, l'entourage de la Pulga a démenti l'existence de négociations avec le Barça: "Il n'y a pas eu d'approche de Laporta avec qui que ce soit dans l'entourage de Leo Mesi ou vice versa, et quiconque prétend cela ment."



Cavani aurait dit non à Boca Juniors Selon les médias argentins, Edinson Cavani a refusé l'offre de Boca Juniors. Dimanche, l'ancien buteur du PSG, libre depuis la fin de son contrat à Manchester United, a informé le vice-président du club argentin qu'il voulait jouer en Europe. Sa famille ne serait pas emballée non plus à l'idée de vivre à Buenos Aires. Cavani est en contact avancé avec Villarreal.



Inter : vers une nouvelle offre du PSG pour Skriniar ? D'après la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain prépare une nouvelle offre pour le défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Ouvert il y a plusieurs semaines, le dossier était en stand-by. Les discussions étaient complexes en raison du fair-play financier et de la difficulté pour le club italien de retrouver un remplaçant au joueur slovaque.



OL : Denayer vers Besiktas ? Libre depuis la fin de son contrat à l'OL, le défenseur belge Jason Denayer (27 ans) n'a pas encore trouvé de club. D'après Foot Mercato, l'ex-Gone a repris les discussions avec Besiktas. Le club turc lui avait montré son intérêt il y a plusieurs semaines.



OM : Longoria confirme les discussions avec Sanchez Avant la rencontre entre Marseille et Reims, dimanche soir au Vélodrome, le président marseillais Pablo Longoria a confirmé au micro de Prime Video les discussions entre le club phocéen et Alexis Sanchez. Toutes les infos sont par ici.



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct toute l'actu du mercato. A un plus de trois semaines de la clôture du marché des transferts, les clubs s'activent pour finaliser leur recrutement. Les dossiers chauds ne manquent pas. A l'OM, Pablo Longoria a reconnu des discussions avec le buteur de l'Inter Alexis Sanchez, le feuilleton Cristiano Ronaldo n'en finit pas et bien malin est celui qui sait où jouera CR7 dans quelques semaines. Au PSG, entre les ventes attendues et l'arrivée de nouveaux renforts, les champions de France vont encore faire l'actualité. Toutes les dernières infos du week-end sont par ici.