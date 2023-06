Mercato: l’Inter Miami vire Neville, une bonne nouvelle pour Messi?

L’Inter Miami a annoncé le départ de son entraîneur anglais Phil Neville, jeudi. Selon la presse catalane, la franchise américaine viserait l’Argentin Gerardo Martino, qui a déjà entraîné Messi, ciblé par Miami.

Phil Neville n’est plus l’entraîneur de l’Inter Miami. L’Anglais, nommé en janvier 2021 par son ami et ancien équipier à Manchester United, David Beckham, a été démis de ses fonctions jeudi tout comme la quasi intégralité de son staff. L’ancien défenseur paie un manque de résultat au sein de la jeune mais très ambitieuse franchise qui a débuté en 2020 en Major League Soccer (MLS). L'équipe pointe actuellement à la dernière place de la conférence Est à cinq points de la dernière place qualificative pour les play-offs.

Beckham: "le moment est venu de faire un changement"

"Lorsque nous avons nommé Phil, nous savions qu'il donnerait tout à l'Inter Miami et je l'ai vu travailler incroyablement dur et avec un réel engagement pour les ambitions que nous nous étions fixées pour le club, a déclaré David Beckham, légende du football anglais et actuel président de l’Inter Miami. (…) Parfois, dans ce jeu, nous devons prendre les décisions les plus difficiles et, malheureusement, nous pensons que le moment est venu de faire un changement. (…) Ce fut une décision difficile mais celle que nous pensons être la meilleure pour le club en ce moment. Phil et moi avons commencé ensemble en 2021 et depuis lors, j'ai vu de mes propres yeux le travail acharné, les bases solides et la culture qu'il a contribué à inculquer à l'Inter Miami."

Cette décision pourrait avoir un impact sur le grand objectif du club dans les prochains jours: attirer Lionel Messi (35 ans). En fin de contrat au PSG, l’Argentin est ciblé depuis un long moment par la franchise floridienne qui a formulé une offre à son entourage. Il s’agit d’un contrat de quatre ans contre un salaire de 50 millions d’euros annuels.

Selon le journal catalan Sport, l’Inter envisage de nommer un entraîneur bien connu du septuple Ballon d’or pour remplacer Phil Neville: Gerardo "Tata" Martino. Ce dernier serait considéré comme la personne adéquate pour une adaptation rapide de l’ancienne idole du Barça aux Etats-Unis. Martino et Messi ont déjà collaboré à deux reprises ensemble: au Barça lors de la saison 2013-2014, puis avec la sélection argentine entre 2014 et 2016.