OM: Dieng d'accord pour rejoindre Lorient, le chassé-croisé avec Moffi se précise

L'Olympique de Marseille et Lorient ont avancé ce mardi autour d'un potentiel chassé-croisé entre Bamba Dieng et Terem Moffi. Alors que les clubs ont trouvé un terrain d'entente dans les deux dossiers, le Sénégalais de l'OM a également trouvé un accord pour rejoindre les Merlus, selon nos informations. Dans l'autre opération, Marseille attend en revanche la réponse de Moffi.

Le président marseillais Pablo Longoria a fait le déplacement jusqu’à Lorient ce mardi à la mi-journée pour tenter de trouver un accord avec les Merlus dans deux opérations distinctes.

Dans le sens des arrivées, le patron de l'OM a trouvé un terrain d'entente avec Lorient pour la venue de Terem Moffi. Dans le sens des départs, le dirigeant olympien a négocié la vente de Bamba Dieng en Bretagne.

Dieng d'accord avec Lorient

Déjà courtisé par les Merlus pendant le mercato estival, Bamba Dieng a trouvé à son tour un accord avec le club présidé par Loïc Féry pour y signer en janvier, selon les informations de RMC Sport. Le Sénégalais prend donc la route de Lorient où il est attendu pour la visite medicale.

Malgré les sollicitations venues d'Angleterre, où Everton était très intéressé, Bamba Dieng a dit oui au FCL. La perspective de jouer le maintien en Premier League avec les Toffees n'était pas des plus emballantes.

Moffi proche d'un accord avec l'OM

Le transfert de Bamba Dieng à Lorient devrait rapidement être bouclé. Pour celui de Terem Moffi, dans le sens inverse, ce n'est pas encore acté. Toujours selon les informations de RMC Sport, l'attaquant nigérian et l'OM sont également proches d'un accord. La réponse definitive du joueur de 23 ans est attendue prochainement. Une somme proche de 20 millions d’euros est avancée pour le transfert de celui qui a marqué 12 buts cette saison en Ligue 1.

Le joueur voulait initialement rejoindre Nice, mais les Marseillais ont essayé de rattraper leur retard. La journée de mercredi sera néanmoins décisive car l’OM et Lorient doivent encore négocier pour se mettre totalement d’accord sur le dossier Moffi. Et même s'il s'agit de deux opérations différentes, les opérations Moffi et Dieng sont liées.