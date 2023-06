N'Golo Kanté rachète le RE Virton, club de D3 belge

L'international français N'Golo Kanté a racheté le RE Virton, qui évolue en troisième division belge.

N'Golo Kanté est désormais propriétaire d'un club de football. Le champion du monde français, sous contrat à Al-Ittihad (Arabie saoudite), a racheté le Royal Excelsior Virton. Ce club belge, relégué en troisième division, appartenait depuis 2018 à l'homme d'affaires luxembourgeois Flavio Becca. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

"Flavio est évidemment extrêmement heureux de pouvoir remettre les clefs du club à N’Golo Kanté, un joueur de grande classe, non seulement par ses qualités footballistiques mais également et surtout pour ses qualités humaines unanimement reconnues", peut-on lire dans le communiqué du RE Virton dévoilé ce jeudi 29 juin.

"Poursuivre la structuration du club"

"Flavio lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette, ajoute le club. Poussé par sa passion du football, la volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie des Jeunes. Le club vise à assoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg".



"À l’image de N’Golo Kanté, le travail, la générosité et l’humilité porteront les ambitions du RE Virton pour les prochaines années. Avec l’envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province et de la Wallonie, N’Golo Kanté invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et dignes des supporters de l’Excelsior", conclut le club.

Dernier de la Challenger Pro League, le RE Virton doit évoluer en troisième division la saison prochaine. Mais fin juin, le club a lancé une action en justice pour dénoncer la licence octroyée au SK Lommel et demander sa réintégration en deuxième division. Il estime que son concurrent, propriété du City Football Group de Manchester City, ne respecte pas la législation en matière de droit européen de la concurrence.