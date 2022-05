Nantes: "On m’a un peu pris pour un con", Kita en remet une couche sur le départ de Kolo Muani

Dans un entretien accordé à Presse Océan, Waldemar Kita exprime à nouveau sa rancœur au sujet du départ à venir de Randal Kolo Muani. L’attaquant de 23 ans rejoindra librement l’Eintracht Francfort cet été, malgré de nombreuses discussions entre la direction du FC Nantes et son entourage. De quoi agacer le président des Canaris.

Il est toujours aussi remonté sur le sujet. Interrogé par Presse Océan, Waldemar Kita a une nouvelle fois évoqué le départ à venir de Randal Kolo Muani. L’attaquant de 23 ans va quitter librement le FC Nantes cet été, à l’issue de son contrat, pour rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Sans indemnité de transfert pour son club formateur. Un choix que ne digère pas le président des Canaris, qui estime avoir été baladé par l’entourage du natif de Bondy (Seine-Saint-Denis). "Je me suis impliqué avec son père, idem pour Antoine (Kombouaré). Je pense qu’ils ont signé avec Francfort depuis deux ans. On m’a un peu pris pour un con", peste Kita, à l’heure où la cote de Kolo Muani est évaluée à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt.

"A sa place, je regretterais d’avoir signé si vite, car il aurait pu aller plus haut, tacle l’homme d’affaires franco-polonais. J’ai proposé au père de prolonger le contrat, d’augmenter le salaire au-delà de 100.000 euros net par mois, et en cas de revente, de toucher 50%. Je ne peux pas faire mieux. Je lui souhaite tout le bonheur car c’est un bon gamin, contrairement à son entourage."

"Nous avons tout fait pour qu’il reste"

La semaine passée, Kita avait déjà exprimé sa frustration lors de son passage dans Rothen s’enflamme sur RMC, alors que Kolo Muani a inscrit 13 buts et 7 passes décisives cette saison (toutes compétitions confondues): "Nous avons tout fait, Antoine (Kombouaré) et moi, pour que ce joueur reste. Il y a un an, j’ai essayé d’être en contact direct avec son père: je lui ai proposé un salaire très important, plus 50% à la revente. Il aurait pu toucher plus d’argent qu’il ne va en toucher à Francfort (…) Là où j’ai des reproches à faire c’est qu’ils sont en contact avec Francfort depuis deux ans. Ça fait deux ans qu’ils ont signé un contrat avec eux."

"Ce que je regrette, c’est qu’on a un gamin qu’on prend à 15 ans, qu’on nourrit, qu’on loge, à qui on donne une éducation et un contrat professionnel, et qu’on ne nous dise pas merci, avait poursuivi le patron du FC Nantes, en poste depuis 2017. C’est ça qui me dérange le plus. Qu’il parte, ce n’est pas grave, mais ça… Lui c’est un brave garçon, mais c’est autour de lui que c’est compliqué".