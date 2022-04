Nantes: Kita regrette de ne pas avoir reçu un "merci" de Kolo Muani

Invité de Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, le président du FC Nantes Waldemar Kita a évoqué le futur départ de son attaquant Randal Kolo Muani pour Francfort, au terme de son actuel contrat. En pointant le comportement du joueur et surtout de son entourage.

Waldemar Kita n'a pas encore digéré. Alors que le FC Nantes réalise une belle saison 2021-2022 en partie grâce aux performances de son attaquant Randal Kolo Muani (23 ans, 13 buts toutes compétitions confondues), le président du club est revenu ce lundi, dans Rothen s'enflamme, sur le prochain départ du joueur pour Francfort. Un départ qui se fera au terme du contrat actuel de Kolo Muani le 30 juin, et donc sans indemnité pour le FCN...

"Il va partir, et je le regrette beaucoup, a confié Kita sur RMC. Il y a deux points sur lesquels je veux revenir. D’abord c’est que nous avons tout fait, Antoine (Kombouaré) et moi, pour que ce joueur reste. Il y a un an, j’ai essayé d’être en contact direct avec son père: je lui ai proposé un salaire très important, plus 50% à la revente. Il aurait pu toucher plus d’argent qu’il ne va en toucher à Francfort." Et d'assurer: "Là où j’ai des reproches à faire c’est qu’ils sont en contact avec Francfort depuis deux ans, ça fait deux ans qu’ils ont signé un contrat avec eux."

"L'humain profite de tout"

Au-delà de la perte sportive indéniable, Waldemar Kita a surtout pointé le comportement de l'entourage de l'international Espoirs.

"C’est un garçon très bien, je regrette sincèrement que son père n’ait pas voulu me prendre au téléphone quand j’ai fait cette proposition très correcte, a poursuivi le président nantais. Ce que je regrette, c’est qu’on a un gamin qu’on prend à 15 ans, qu’on nourrit, qu’on loge, à qui on donne une éducation et un contrat professionnel, et qu’on ne nous dise pas merci. C’est ça qui me dérange le plus. Qu’il parte, ce n’est pas grave, mais ça… Lui c’est un brave garçon, mais c’est autour de lui que c’est compliqué. (…) Moi je suis toujours dans l’humain. Et l’humain profite de tout."