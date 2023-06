Nantes: "Pas insensible à l'idée de continuer", Aristouy aimerait poursuivre à Nantes mais rien n'est acté

Invité de l'émission Bartoli Time ce dimanche sur RMC, Pierre Aristouy est revenu sur les propos de son président Waldemar Kita, qui a indiqué samedi après le maintien du FC Nantes en Ligue 1 son envie de continuer avec l'entraîneur. Le technicien ne ferme pas la porte à cette éventualité même s'il n'a pas le diplôme nécessaire.

Mission réussie pour Pierre Aristouy. Le 9 mai dernier, l'homme de 43 ans était nommé entraîneur du FC Nantes par intérim après la mise à pied d'Antoine Kombouaré. Grâce à un succès contre Angers samedi soir (1-0), les Canaris ont validé leur maintien dans l'élite. De quoi réjouir le président du club Waldemar Kita, qui a manifesté son "envie de continuer" avec Aristouy.

"C'est déjà une belle preuve de confiance de la part du président, j'y suis très sensible et très touché, a réagi l'intéressé ce dimanche lors de l'émission Bartoli Time sur RMC. On va se rencontrer probablement très prochainement avant de récupérer un peu. Il faut tenir compte d'un contexte différent. Ce n'est pas la même chose de reprendre l'équipe pour quatre semaines et de démarrer une saison."

"Je ne serai jamais un problème pour le FC Nantes"

A la tête des U19 depuis 2021, Aristouy a connu sa première expérience en Ligue 1 en cette fin de saison. La question de son avenir se pose forcément désormais même si l'entraîneur ne possède pas le BEPF, nécessaire à l'échelon professionnel. Sinon, le club est tenu de payer une amende 25.000 euros par match.

"On va tenir compte de tout ça mais aussi de la problématique du diplôme que je n'ai pas, a ajouté Aristouy. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte pour prendre une décision commune. Comme je l'ai dit au président ce samedi soir, je ne serai jamais un problème pour le FC Nantes."

Formé au FC Nantes, Pierre Aristouy a aussi dirigé l'équipe réserve du FCN entre 2017 et 2021. Mais les émotions vécues à la Beaujoire ce samedi peuvent forcément donner envie d'en vivre d'autres. "Ce que j'ai vécu pendant quatre semaines est très chronophage et grisant. C'est aussi très valorisant, on n'est pas insensible à l'idée de continuer, aux mots de son président, a commenté Aristouy. Je prends en compte tout ça, j'ai vécu une expérience à laquelle je ne m'attendais psa."

Pierre Aristouy a pour l'heure dirigé quatre matchs de l'équipe première du FC Nantes pour un bilan d'une victoire, d'un nul et deux défaites. "Pendant les quatre semaines, je ne me suis pas posé la question de la poursuite de cette aventure, a confié le technicien. J'étais vraiment focalisé sur ma mission et le maintien date de moins de 24 heures, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça mais évidemment que c'est très tentant et valorisant."