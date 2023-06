EN DIRECT - Ligue 1: la crainte des autorités ne retombe pas pour Ajaccio-OM

Ajaccio-OM: la crainte des autorités ne retombe pas

Hier soir, les ruelles d'Ajaccio ont été le théâtre d'affrontements entre des supporters insulaires et des fans Marseillais, présents sur place pour la rencontre de ce soir en Ligue 1. C'est en début de soirée, "après 21h" selon un témoin de la scène, que la situation s'est tendue dans les rues d'Ajaccio. "Ça a aussi dégénéré dans un bar de la ville où tout le mobilier extérieur a servi pour cet affrontement", poursuit cet habitant de la rue.



Au final, les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour ramener le calme dans les rues d'Ajaccio alors qu'au même moment se déroule la fête de pêcheurs, fête historique et importante à Ajaccio. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène. Le premier bilan est de quatre blessés légers transportés par les pompiers à l'hôpital de la ville.



Les policiers et gendarmes de l'île de Beauté sont fortement mobilisés ce week-end. Des contrôles poussés, comme hier, vont se produire à la descente des bateaux en provenance de Marseille. Dans l'entourage du maire d'Ajaccio, on craint de nouveaux affrontements en marge de la rencontre ou dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 600 fans de l'OM sont attendus en Corse pour plus de 9.500 spectateurs présents. Les supporters de l'OM dans la région sont aussi très nombreux.

Nicolas Pelletier

