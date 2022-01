Nantes: pressenti à Francfort, Kolo Muani assure qu'il n'est pas "au courant"

Si le FC Nantes a saisi la FIFA dans le cadre du départ en fin de saison de Randal Kolo Muani, qui se serait engagé avant le 1er janvier avec l'Eintracht Francfort, le principal intéressé assure ne pas être "au courant" de cette signature. L'attaquant veut "penser au terrain" et "tout donner" d'ici la fin de l'exercice avec son club formateur.

Randal Kolo Muani se retrouve impliqué dans un contentieux avec son club formateur. L'attaquant du FC Nantes, sous contrat jusqu'en juin 2022, est désormais libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Le buteur de Bondy n'aurait pas vraiment à se préoccuper de la suite, puisque selon ses dirigeants, il se serait déjà engagé avec l'Eintracht Francfort, à l'automne dernier.

Selon une information de Canal+ ce dimanche, que nous sommes en mesure de confirmer, le FC Nantes a saisi la FIFA dans le cadre de cette signature trop précoce. Car les dirigeants canaris avaient trouvé un accord en ce mois de janvier, à hauteur de 9 millions d'euros, pour vendre leur joueur à Fribourg. Mais Randal Kolo Muani a refusé catégoriquement de se rendre dans cet autre club de Bundesliga, qui envisageait de le prêter jusqu'à la fin de saison à Nantes.

"Je suis là"

Titulaire ce dimanche face à l'AS Monaco, Randal Kolo Muani est resté muet, lui qui a déjà marqué à sept reprises en championnat. "Je suis encore concentré sur mon football, j'essaie de travailler et de continuer à bosser pour tout donner pour ce club. Je ne pense pas à l'avenir ni à ce que les médias disent, a répondu Kolo Muani. en zone mixte au sujet des rumeurs qui l'entourent.Je reste focalisé sur mon football. Je suis là, quand je suis sur le terrain, je donne tout."

Joueur majeur de l'effectif d'Antoine Kombouaré cette saison, Randal Kolo Muani est bien parti donc pour finir la saison à Nantes. "On parlera après pour la suite en fin de saison. C'est facile pour moi, je laisse ma famille et mes agents s'occuper de tout ça, je pense au terrain en ce qui me concerne. Je ne suis au courant de rien.", a assuré Kolo Muani sur une future arrivée à Francfort.