Nice a toujours très envie de faire signer Cavani

El Matador est aussi courtisé par Valence et Villarreal.

Libre de tout contrat, Edinson Cavani a été interrogé dans l'aéroport de Madrid sur son futur club. Annoncé à Villareal, Valence et Nice, El Matador n'a pas encore pris sa décision et dit vouloir rejoindre le club où il est le plus désiré. Le message a bien été compris par les supporters niçois qui ont aussitôt lancé sur Twitter le hashtag #CavaNissa.

Est-ce que cela va peser dans la balance? Peut-être. En tout cas la direction de l'OGCN a très envie de le faire signer et serait prêt à lui offrir le dernier gros contrat souhaité par l'Uruguayen. Le principal intéressé, désormais âgé de 35 ans, aimerait signer au moins deux saisons. Ce qui pourrait refroidir les dirigeants azuréens car le meilleur buteur de l'histoire du PSG est en perte de vitesse ces dernières saisons.

