OL: "J'ai toujours soif de titres", Renard explique pourquoi elle a prolongé à Lyon malgré les autres courtisans

Invitée de Rothen s'enflamme, ce lundi sur RMC, la défenseure de l'OL et des Bleues Wendie Renard est revenue sur sa prolongation à Lyon jusqu'en 2026. Malgré de nombreuses propositions à l'étranger, la joueuse veut écrire un peu plus l'histoire avec le club rhodanien.

La nouvelle est officielle depuis ce lundi: Wendie Renard, cadre de l'OL à l'immense palmarès, a prolongé jusqu'en 2026 avec le club rhodanien, où elle a effectué toute sa carrière pro jusque-là. Et c'est dans Rothen s'enflamme, sur RMC, que la défenseure de 31 ans a décidé d'expliquer ce choix fort.

"J’ai eu beaucoup de propositions en Europe, aux Etats-Unis, et on va dire du côté du Mexique (aux Tigres, ndlr), confie l'internationale. Ma décision, je l’ai prise ces dernières semaines et j’ai fait le choix de rester parce que j’estime que mon histoire n’est pas terminée avec l’OL. C’est toujours le sportif qui m’intéresse, j’ai toujours dit au long de ma carrière que je voulais laisser mon nom, mon empreinte, et remporter un maximum de trophées. Un départ trottait dans ma tête, mais étant donné que j’ai battu un record de matchs en Ligue des champions, je me disais que si je partais, je n’aurais plus cette Ligue des champions que j’aime tant. (...) Tous les matins c’est le même bonheur, j’ai toujours soif de titres, et c’est pour ça que je reste à l’OL. Je veux performer encore."

"Si je partais au Mexique, je faisais plus ou moins une croix sur la sélection"

Mais Renard, attirée par un challenge à l'étranger, avait aussi des raisons plus "pragmatiques" de ne pas s'aventurer en terre inconnue: "Les Etats-Unis, c’est dans un coin de ma tête, j’ai aussi cette opportunité avec le club via OL Reign. Après, je dis toujours que mon corps est mon outil de travail et il y a beaucoup de synthétiques là-bas. Pour les articulations, les genoux… Plus les longs trajets…"

Et il y a aussi l'équipe de France, forcément... "Sincèrement, je n’ai pas pris ma décision par rapport à ça. Mais si je partais au Mexique, je faisais plus ou moins une croix sur la sélection, reconnait-elle. Même en étant performante, avec les trajets, le décalage horaire, c’est compliqué… Ça favorise aussi les blessures, et finir une carrière avec beaucoup de pépins, ce n’est pas le but."

En outre, une possible reconversion à l'OL après sa carrière de joueuse a pesé dans la balance. "Ça a été évoqué, et ça a aussi une importance, oui, parce que je n’ai plus 20 ans, indique-t-elle. Plus j’avance et plus le terrain me plait. J’aimerais bien devenir entraîneure, ou du moins rester dans le foot."