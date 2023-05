OL: "Nous voulons investir lourdement", Textor annonce un gros mercato estival

Venu s’exprimer en conférence de presse ce mardi, John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, a annoncé des investissements importants lors de l’intersaison et a évoqué des changements à venir dans l'organigramme.

La page Jean-Michel Aulas à peine refermée, l’Olympique Lyonnais se projette déjà sur l’avenir. Propriétaire du club depuis décembre, John Textor a convoqué la presse ce mardi pour revenir sur le départ de son emblématique dirigeant et en a profité pour évoquer ses ambitions pour la saison prochaine. Après avoir annoncé que Laurent Blanc allait rester en poste, l’homme d’affaires américain a notamment promis d’importants investissements au cours de l’été.

"Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting, a ainsi expliqué Textor devant les journalistes. Dans la recherche de talents, je pense qu'on manque de ressources. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en essayant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de manière différente." Des propos qui laissent entendre un remaniement important à certains postes du club.

Blanc devrait être conservé

Pour autant, l’OL devrait poursuivre la saison prochaine avec Laurent Blanc, son entraîneur actuel. Textor a confirmé vouloir "garder et soutenir" le technicien français qui, selon lui, "mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été". "Ce club a bien fonctionné sur les quinze derniers matchs, il faut continuer à ajouter de la qualité, de l'expérience, a-t-il détaillé. Nous devons recruter et donner les outils nécessaires à ce coach."

Les changements devraient donc avoir lieu à d’autres postes de l’organigramme, le directeur du recrutement Bruno Cheyrou et le directeur général d’OL Groupe Vincent Ponsot étant particulièrement ciblés par les supporters. Pour l’instant, Textor n’a pas évoqué directement de noms, dans le sens des départs comme celui des arrivées. Il devrait toutefois nommer prochainement un nouveau président, puisqu’il s’est qualifié lui-même de "PDG par intérim".