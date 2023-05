OL: "On va le garder et soutenir", Textor confirme Blanc au poste d'entraîneur

En conférence de presse ce mardi, après l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de l'OL, le PDG du club lyonnais John Textor a confirmé son intention de garder Laurent Blanc sur le banc à l'issue de la saison.

La prise de parole de John Textor était particulièrement attendue après l'annonce, lundi matin, du départ de Jean-Michel Aulas de l'OL. Ce mardi, l'homme d'affaires américain s'est présenté en conférence de presse pour répondre aux nombreuses questions des journalistes. Parmi celles-ci, une relative à l'avenir du manager du club lyonnais, Laurent Blanc.

"Notre coach mérite notre soutien cet été"

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'avenir du "Président" a été remis en question après ce départ soudain de la part de "JMA". Pour autant, le nouveau PDG de l'OL "par intérim" a assuré de façon très claire qu'il allait continuer à l'issue de cette saison 2022-2023, avec des moyens renforcés.

"Nous allons ajouter des ressources au département foot. On ne va pas ajouter de directeur général. On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Ce club a bien fonctionné sur les quinze derniers matchs, il faut continuer à ajouter de la qualité, de l'expérience. (...) Nous devons recruter et donner les outils nécessaires à ce coach."

Relancé quelques minutes plus tard sur la situation de Laurent Blanc, Textor a fait un parallèle avec le club brésilien de Botafogo, dont il est l'actionnaire majoritaire. "Au Brésil, on m'a dit de virer le coach à de nombreuses reprises. Je savais qu'on avait un bon coach. Je pense qu'on a été intelligent de ne pas le virer."

Le succès dans les toutes dernières secondes face à Montpellier dimanche dernier contre Montpellier (5-4) en Ligue 1, qui permet à l'OL de croire encore à l'Europe, est un premier signe qui doit permettre de redonner confiance groupe lyonnais, au terme d'une saison compliquée.