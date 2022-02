OL: Ponsot et Aulas confirment la piste Lacazette

Pas vraiment indiscutable avec Arsenal, Alexandre Lacazette est en fin de contrat cette saison chez les Gunners. Une réalité que surveille l’Olympique Lyonnais, intéressé par l’idée de faire revenir son ancien buteur, comme confirmé par Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas.

Ei si l’Olympique Lyonnais faisait revenir un de ses chouchous l’été prochain? Malgré son affection pour le club, le nom évoqué n’est pas celui de Karim Benzema mais bien Alexandre Lacazette. Formé au club, l’attaquant a laissé de bons souvenirs chez les Gones, où il a empilé les buts pendant de nombreuses saisons. Parti à Arsenal en 2017 afin de franchir un cap, le Français n’est pas vraiment indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta et pourrait quitter Londres à la fin de la saison. Son contrat arrivera à terme dans quelques mois.

À l’occasion de la conférence de presse pour présenter les nouvelles recrues, le président Jean-Michel Aulas révèle suivre avec attention l’évolution du dossier: "Cela fait partie des idées directrices amenées par Bruno Cheyrou. Dans notre contexte, oui c’est plus abordable que Benzema. Il faut essayer de voir si on peut le faire en tant que joueur libre, mais on ne sera pas seul."

Ponsot: "C’est un profil qui nous intéresse"

Également présent devant la presse, le directeur du football Vincent Ponsot a donné plus d’éléments sur les intentions de Lyon pour une potentielle signature de Lacazette: "Il nous intéresse car il a marqué ce club. C’est un profil qui nous intéresse et on a toujours été en contact avec lui. Avec Alex, on a des garanties sur l’état d’esprit."

Mais le joueur de 30 ans n’est pas le seul élément formé au club à avoir attiré l'attention des Lyonnais. Comme le mentionne Ponsot, un nom bien connu de la maison et libre à la fin de la saison a été contacté: "On s'est aussi entretenu avec Corentin Tolisso. L’idée de proposer quelque chose à Clément Grenier a été évoquée (…) c’est une hypothèse qui n’a pas été retenue." La saison n’est pas encore terminée, mais le septième de Ligue 1 a déjà de nombreuses idées pour son prochain mercato.