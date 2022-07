OL: Tolisso donne les quatre raisons de son retour à Lyon, même sans coupe d’Europe

Corentin Tolisso (27 ans) a détaillé ce vendredi les raisons qui l’ont convaincu de revenir à Lyon, cinq ans après son départ pour le Bayern Munich. L’absence de Coupe d’Europe a moins pesé dans son choix que son désir de retrouver d’anciens partenaires et de retrouver l’équipe de France.

Disputer la Coupe du monde avec les Bleus

Dès ses premiers mots, ce vendredi lors de sa présentation, Corentin Tolisso (27 ans) a planté le décor: il a choisi Lyon pour retrouver l’équipe de France. "C'est quelque chose de bien pour moi, pour un objectif personnel aussi, qui est d'aller à la Coupe du monde", a lancé l'international français (28 sélections, 2 buts). Le milieu n’a plus été appelé depuis l’Euro 2021 en raison de blessures à répétition qui lui ont pourri la vie après le titre mondial en 2018. Il s’est d’abord rompu le ligament croisé d’un genou quelques mois après le titre, avant d’enchaîner les pépins (déchirures, opération de la cheville, tendons touchés). D'autres contretemps (mollet, coronavirus et problèmes musculaires) ont gâché sa denière saison au Bayern Munich. Il compte bien tourner cette page et revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui l’a toujours apprécié. Mais qu’il n’a pas consulté avant de signer.

"Je n’ai pas parlé avec lui, ni avec le staff de l’équipe de France, explique Tolisso. C’était vraiment une décision personnelle. C’est ce que je pensais de mieux pour moi. J’en ai énormément parlé avec mes agents et ma famille. On s’est dit que c’était la meilleure décision pour moi. L’OL, c’est le bon club pour que je puisse retrouver l’équipe de France et aller à la Coupe du monde cet hiver."

Qualifier l’OL en Ligue des champions

Libre de s’engager avec le club de son choix depuis janvier, Tolisso a d’abord donné sa priorité aux équipes qualifiées en Coupe d’Europe, à l’inverse de Lyon, qui n’en disputera aucun cette saison. Mais l’objectif du club de revenir au premier plan a finalement fait basculer sa décision.

"J’ai fait une interview il y a quelques semaines où j’ai dit que j’avais envie de jouer la Ligue des champions, c’était peut-être une priorité au début, reconnaît-il. En réfléchissant bien et en parlant avec l’OL, je me suis demandé si jouer la Ligue des champions à tout prix était essentiel pour moi et mes objectifs. Je me suis dit que non. Quand j’ai parlé avec l’OL, le projet et l’ambition du club m’ont tout de suite plu. Bien sûr que j’ai envie de jouer la Ligue des champions et j’espère le faire dès la saison prochaine. C’est le challenge de plus à faire avec l’OL: aller chercher cette qualification en Ligue des champions dès cette année."

Retrouver ses anciens coéquipiers

Tolisso ne s’en cache pas: le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon a beaucoup pesé dans son choix. L’attaquant a fait le forcing pour son retour, tout comme Anthony Lopes, gardien lyonnais. "J’ai beaucoup parlé avec Alex, confie-t-il. Je pense qu’il ne m’a jamais autant écrit en un mois que les cinq dernières années. J’ai aussi beaucoup parlé avec Antho qui voulait que je revienne. Le retour d’Alex a joué un rôle, c’est vraiment un ami, hors du football. On est resté en contact. Le fait qu’il revienne et qu’on ait fait des belles choses avec l’OL ensemble, ça a été un atout en plus dans mon choix."

Signer vite pour faire toute la préparation

En fin de contrat avec le Bayern Munich au 30 juin 2022, Tolisso a donc réfléchi à sa prochaine destination dès janvier. Il s’est donné le temps avant de choisir sa destination avec un objectif en tête: y signer vite pour participer à l’intégralité de la préparation. "Cela fait six mois que je suis libre (de négocier avec le club de son choix, ndlr), explique-t-il. Cela fait un petit moment que je pouvais prendre une décision. Cette année, j'ai eu beaucoup de vacances. Six ou sept semaines. J'ai coupé totalement pendant quinze jours. J'ai fait un gros mois de préparation. C'était important de reprendre, quand les clubs allaient reprendre, pas mi ou fin juillet. Les discussions avec l'OL se sont accélérées, la reprise c'est demain (samedi), ça tombe vraiment bien avec ce que je voulais".

Il compte bien désormais enchaîner physiquement après ses nombreuses blessures. "La visite médicale est passée, c'est un bon point, souffle-t-il. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis. Je pense que c'était plus un problème psychologique et mental que physique, pour des raisons que je ne vais pas forcément expliquer aujourd'hui. J'ai fait une grosse préparation physique, je suis prêt. J'ai fait des tests jeudi qui se sont bien passés. Il n'y aura pas de problème. Je sais qu'il y a un staff médical très compétent au sein de l'OL, je pourrai compter sur eux."