Mercato: Tolisso de retour à l'OL, c'est officiel

L'OL a annoncé ce vendredi la signature de Corentin Tolisso, qui vient de finir son contrat au Bayern Munich. Le milieu de terrain de 27 ans retrouve son club formateur, à l'image d'Alexandre Lacazette.

Un autre enfant du club est de retour. Après Alexandre Lacazette, c'est au tour de Corentin Tolisso de s'engager avec l'OL. Les Gones ont officialisé cette arrivée ce vendredi pour un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain de 27 ans reste sur un quinquennat au Bayern Munich, plombé par les blessures.

"Je suis très heureux de revenir et de m’inscrire dans le nouveau projet du club, déclare le joueur dans le communiqué d'annonce de son retour. Lyon c’est ma ville, c’est là où j’ai grandi, là où je me sens bien et je reviens avec un immense plaisir. J’ai senti énormément d’amour de la part des supporters et j’ai hâte de vibrer à nouveau avec eux au Groupama Stadium".

Il était parti pour 41,5 millions d'euros

La venue de Corentin Tolisso confirme en tout cas la volonté de renforcer "l'ADN" de l'OL, à l'image aussi des prolongations récentes de Maxence Caqueret et Anthony Lopes. Non-conservé par le Bayern Munich, le champion du monde 2018 était libre de s'engager où il le souhaitait. Il avait rapporté 41,5 millions d'euros lors de son transfert en 2017, là où Alexandre Lacazette était parti en direction d'Arsenal pour 53 millions d'euros.

En Bavière, Corentin Tolisso a rempli son CV d’une Ligue des champions (2020), de cinq titres de champion d’Allemagne en Bundesliga, de deux Coupes d'Allemagne et d’une Coupe du monde des clubs. De retour à Lyon où il avait éclos d’abord au centre de formation (dès 2007) puis en professionnel (début à Nice le 10 août 2013), "Coco" pourra faire épaissir sa carte de visite "OL", stoppée il y a 5 ans à 160 matchs (12 LDC), 29 buts et 7 passes décisives.

Des doutes sur son état physique?

Reste à savoir quand même dans quel état physique se trouve Corentin Tolisso, qui a passé avec succès la visite médicale. Dans la foulée de la Coupe du monde 2018, il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Tolisso reste sur une saison à 21 matchs toutes compétitions confondues.

En revenant à l'OL, Corentin Tolisso va retrouver des visages qu'il connaît bien, lui qui n'a remporté aucun titre mais qui avait connu une belle aventure en Ligue Europa en 2017, stoppée aux portes de la finale. D'abord dans un rôle de "couteau suisse" sous Rémi Garde, qui l'avait lancé, Tolisso s'était stabilisé au poste de milieu de terrain avec Hubert Fournier. C'est dans ce registre qu'il sera attendu, pour apporter son expérience et ses qualités au groupe.