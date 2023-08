OL: un stage sans Toko Ekambi, en instance de départ

Laurent Blanc a emmené un groupe de 24 joueurs mardi pour un stage de quatre jours à Divonne-les-Bains. Karl Toko Ekambi n’y figure pas et pourrait prochainement s’engager en Turquie.

L’OL a débuté un stage de quatre jours à Divonne-les-Bains, mardi avant de disputer un dernier match amical face à Crystal Palace, samedi. Comme indiqué par Le Progrès, Laurent Blanc a convoqué un groupe de 24 joueurs où figure le défenseur Henrique de retour d’une blessure au mollet. Karl Toko Ekambi (30 ans) est en revanche resté à Lyon. Selon le journal, l’attaquant serait proche de s’engager avec le club turc de Fenerbahçe.

Pris en grippe par les supporters lyonnais

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OL, l’international camerounais (55 sélections, 13 buts) savait son avenir bouché à Lyon où les supporters l’avaient pris en grippe. Il avait notamment laissé exploser toute sa rage en rentrant aux vestiaires après un match face à Strasbourg (1-2) en janvier après avoir été insulté par une partie du public du Groupama Stadium. Il avait ensuite été prêté à Rennes en fin de saison dernière.

En avril, l’ancien joueur d’Angers avait réglé ses comptes avec les supporters et le club, qu’il accuse de ne pas l’avoir soutenu.

"On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout gérer, avait-il lancé dans So Foot. Surtout pas une bande de sauvages dans les tribunes qui insulte des mamans [...] Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit 'dégagez'. Quand certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça. Ce ne sont pas des hommes. Ça montre qu’ils sont contre moi, comme les supporters. Et ce n’est pas bon pour le club."