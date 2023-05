OM: bientôt l’heure des négociations pour l’avenir d’Alexis Sanchez

INFO RMC Sport - L’agent d’Alexis Sanchez est à Marseille. Les négociations avec l’OM, pour activer ou non une deuxième saison, ne vont pas tarder. "Alexis" se voit bien rester, et le club mesure l’importance de compter un tel joueur dans son effectif. Mais la clé pourrait se situer au niveau du salaire que demandera l’attaquant chilien.

L’OM est en plein sprint final, sur le terrain, pour tenter d’accrocher la deuxième place de L1. Cela n’empêche pas les dirigeants marseillais de s’activer, en coulisses, pour préparer la saison prochaine. L’un des dossiers chauds mène à Alexis Sanchez, meilleur buteur olympien cette saison, point d’appui technique précieux pour l’attaque phocéenne et tout simplement joueur "irremplaçable" selon les propres termes de son entraineur Igor Tudor. Alors qu’un média chilien a lancé ce mercredi une rumeur un peu folle, prêtant au PSG l’intention de recruter Alexis Sanchez, l’OM en sourit et reste très serein sur ce dossier.

L’agent d’Alexis Sanchez est à Marseille

L’agent d’Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, est en effet à Marseille depuis quelques jours. Il entretient de très bonnes relations avec les dirigeants de l’OM, notamment avec Javier Ribalta le directeur du football. Les deux parties sont régulièrement en contacts, et avaient prévu de faire un point à la fin de la saison pour prolonger ou non d’une année l’aventure de la star chilienne, à Marseille. L’OM assure que les relations avec le représentant du Chilien sont fréquentes, excellentes voire même amicales. Mais les négociations sérieuses pourraient tout de même commencer dans les jours qui viennent.

Une volonté commune de poursuivre l’aventure

Info rassurante pour les nombreux supporters marseillais séduits par "Alexis" : des deux côtés, une volonté commune de poursuivre l’aventure existe. Le joueur se sent bien à Marseille. Il y a retrouvé le plaisir de jouer, de se sentir important, dans une ambiance qu’il juge lui-même "unique". Le club marseillais est très satisfait de l’attaquant chilien et mesure l’impact qu’il a sur l’équipe olympienne. Son niveau technique, son exigence, son professionnalisme, son sens du jeu collent à cette culture de la gagne que veut inculquer Pablo Longoria à tous les étages du club. Les intentions sont bonnes, reste le nerf de la guerre : l’argent. Ce sera l’une des clés de ce dossier.

Une négociation financière au cœur du dossier

Alexis Sanchez a brillé, cette saison, et ses prestations ne sont pas passées inaperçues dans d’autres clubs. Le Chilien et ses représentants pourraient utiliser d’éventuelles offres pour tenter de revaloriser au mieux les revenus du joueur en cas de deuxième saison à l’OM. Marseille apprécie énormément son attaquant, mais garde la tête froide et ne fera pas de folies si jamais les intentions du Chilien n’étaient pas raisonnables.

Pour chaque joueur, chaque recrue, l’OM veut garder la même ligne de conduite, ne rien se laisser imposer et ne pas dépasser, par exemple, certaines limites salariales. Le club marseillais n’oublie pas que c’est aussi grâce à l’OM qu’Alexis Sanchez s’est relancé et a retrouvé un très bon niveau. En attendant de savoir si l’OM sera directement en Ligue des champions la saison prochaine, ce qui pourra également influer sur l’avenir du Chilien, ce RDV imminent entre les dirigeants marseillais et le représentant du joueur, à deux semaines et demi de la fin de saison, sera une étape importante pour poser les bases d’une éventuelle prolongation d’Alexis Sanchez.