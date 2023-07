OM: "Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté", les explications de Payet sur son départ

Le départ de Dimitri Payet de l’OM a été annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse. Face aux journalistes, le N°10 a bien fait comprendre qu’il aurait souhaité poursuivre son aventure sous le maillot olympien.

Un chapitre vient de se refermer sur la Canebière. Au cours d’une conférence de presse organisée ce vendredi en début d’après-midi au Vélodrome, Pablo Longoria a annoncé le départ de Dimitri Payet, qui quitte le club après huit saisons et plus de 320 matchs sous le maillot olympien.

Alors qu’il lui restait encore un an de contrat avec l’OM, Dimitri Payet ne reportera donc plus le maillot phocéen. Un choix qui n’est pas de son fait, comme il l’a bien fait comprendre face aux médias.

"J'aimerais continuer à jouer au foot"

"On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement et Pablo Longoria a fait part d'une honnêteté. Ce n'est pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d'être honnête, a confié Payet. Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté. J'ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d'accepter la décision du club."

Même s’il se retrouve sans club à 36 ans, Payet ne veut toutefois pas penser à la retraite. "J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu. J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement", a-t-il assuré en s’interrompant à plusieurs reprises à cause de l’émotion.

Vers une reconversion à Marseille après sa carrière

Le Réunions n’a donc pas l’intention de raccrocher les crampons. Ensuite, il sera temps pour lui de penser à sa reconversion, qui semble s’écrire à Marseille. "Le club m'a proposé, si j'arrêtais aujourd'hui, une reconversion. Mais j'ai encore du ballon et du plaisir à donner… On a avancé aussi sur l'après-carrière et sur le fait d'intégrer le club à la fin de ma carrière. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Pour acter cela, on a discuté d'un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi."