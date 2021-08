OM: "Ferhat pourrait apporter beaucoup" selon Niang

Invité de l’After ce mardi sur RMC, l’ancien attaquant marseillais Mamadou Niang a expliqué pourquoi il verrait bien le Nîmois Zinedine Ferhat rejoindre l’OM cet été.

Il n’est qu’à 1h30 de route du Vélodrome. Relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière, Zinedine Ferhat n’a pas encore quitté Nîmes, à quatre semaines de la fin du mercato. Mais Mamadou Niang, ancien attaquant prolifique de l’OM, le verrait bien à Marseille. Invité de l’After ce mardi sur RMC, le Sénégalais s’est montré très élogieux envers le milieu de terrain algérien de 28 ans (13 sélections), qui n’a plus qu’un an de contrat avec Nîmes.

"On a un championnat, en France, où on a de très bons joueurs, a expliqué Mamadou Niang. On fait partie des pays où on a les meilleurs jeunes, où la formation est la meilleure. On va souvent piocher à l’étranger alors que je pense qu’il y a pas mal de bons joueurs en France. Et Zinedine en fait partie. Aujourd’hui, il a fait ses preuves, que ce soit en Ligue 2 où il a fini meilleur passeur en battant le record, et en Ligue 1, où il a fini avec dix passes décisives. Ce n’est pas rien, dans ce championnat-là."

"Dans une équipe comme Marseille, qui veut jouer sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup, a ajouté l’ancien attaquant marseillais. Il peut jouer à trois postes différents. Il est intelligent dans le jeu. Techniquement, il est assez bon. Et il sait faire la dernière passe. C’est aussi un joueur qui connait très bien le championnat. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait être intéressant à Marseille."

Niang est fan de Guendouzi

S’il apprécierait l’arrivée de Zinedine Ferhat à l’OM, Mamadou Niang a déjà un faible pour l’une des recrues marseillaises de l’été. "Il y en a pas mal qui m’ont fait bonne impression. Mais il y en a un que j’aime beaucoup, c’est Matteo Guendouzi. C’est un joueur qui a un énorme potentiel. Il a encore une grande marge de progression. Il a fait de très bonnes choses à Arsenal, même si ça c’est un peu moins bien terminé. Et au Hertha aussi. Il peut espérer être international français dans le futur. Il peut vraiment apporter quelque chose au milieu de l’OM cette année. Il est jeune mais il a un énorme caractère. Avec Kamara, Gerson, Gueye, ça peut faire quelque chose de pas mal au milieu."