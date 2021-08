Nantes: Lafont répond aux rumeurs sur son avenir et l'intérêt de l'OM

Invité ce mardi de RMC, Alban Lafont, nouveau capitaine du FC Nantes, a affirmé qu'il allait sans doute rester chez les Canaris cette saison malgré des rumeurs autour d'un intérêt de l'OM notamment.

Alban Lafont gardera bien les buts du FC Nantes cette saison. "A priori, je devrais rester cette année", a assuré le gardien français de 22 ans, ce mardi soir dans le RMC Football Show. Il effectuera donc sa troisième saison avec le club, qu'il a rejoint durant l'été 2019 dans le cadre d'un prêt de la Fiorentina.

En avril dernier, lorsque le FC Nantes était en pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, Alban Lafont s'était définitivement engagé pour trois ans. Pour autant, la signature de ce contrat n'écartait pas la possibilité pour qu'un transfert ait lieu au cours de ce mercato estival.

L'intéressé a d'ailleurs reconnu sur RMC que l'Olympique de Marseille, qui était en quête d'un gardien avant de recruter Pau Lopez, avait pris des renseignements. "Il n'y avait rien de bien concret", a-t-il toutefois précisé.

"On sait ce qu'on joue: le maintien"

Signe qu'Antoine Kombouaré compte sur lui, Alban Lafont a été nommé capitaine pour cet exercice 2021-2022. "J'ai discuté avec le coach. Il a décidé que ce serait moi cette saison. C'est une grosse responsabilité et une preuve de confiance", s'est satisfait le portier.

Sur le même sujet Ligue 1 en direct: la LFP programme les prochaines journées avec Amazon et Canal+

Après le cauchemar de la saison dernière et un maintien acquis lors du barrage face au Toulouse FC, le vestiaire nantais veut manifestement rester humble et garder les pieds sur terre. "On ne va pas se voiler la face, on sait ce qu'on joue: le maintien", a ainsi déclaré Alban Lafont. "On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible, et on verra après", a-t-il conclu.