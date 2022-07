OM: le message très touchant de Clauss pour remercier le RC Lens

Au lendemain de l'officialisation de son arrivée à l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a tenu à dire au revoir au RC Lens ce jeudi. L'international français a une pensée pour ses anciens supporters, coéquipiers et membres du staff.

Il ne pouvait pas partir comme ça. Au lendemain de l'officialisation de son arrivée à l'Olympique de Marseille, où il s'est engagé jusqu'en 2025 contre 7,5 millions d'euros (plus des bonus), Jonathan Clauss a publié un long message de remerciement à destination de son ancien club, ce jeudi sur ses réseaux sociaux.

"Cher RC Lens, après l'officialisation de ma signature dans mon nouveau club, il est temps de te dire MERCI pour tout ce que tu m'as apporté. Ce fût une fierté et un privilège de porter tes couleurs Sang et Or. Grâce à toi, j'ai pu découvrir la Ligue 1 dans un stade emblématique, devant un public mythique", écrit notamment le néo-Marseillais.

"Vous resterez dans mon club pour toujours"

"Supporters, merci de m'avoir soutenu depuis le début. Votre ferveur inconditionnelle m'a toujours poussé à me surpasser et j'espère vous avoir rendu la pareille. (...) Vous êtes l'âme de ce grand club et vous resterez dans mon coeur pour toujours. A ma bande de fous furieux, merci pour tous ces moments inoubliables sur le terrain et en dehors, quel kiffe d'avoir mouillé le maillot à vos côtés, bonne continuation mes soldats", poursuit Clauss, qui remercie également les dirigeants et le staff lensois.

Formé à Strasbourg, Clauss avait débuté la préparation avec Lens ces derniers jours. Arrivé dans le Pas-de-Calais à l'été 2020 en provenance de Bielefeld, en deuxième division allemande, Clauss n'a cessé de progresser depuis. En l'espace de deux saisons sous les ordres de Franck Haise, il s'est révélé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le championnat français.