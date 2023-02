OM: Radonjic vu comme un boulet au Torino, "piégé" par une option d'achat automatique?

Nemanja Radonjic sera définitivement un joueur du Torino et non plus de l'OM à partir de cet été, selon Tuttosport. L'option d'achat de son prêt aurait été automatiquement activée. Le joueur ne donne pourtant pas satisfaction à son entraîneur.

Prêté pour la troisième saison d'affilée, cette fois au Torino FC, Nemanja Radonjic (27 ans) ne repassera pas l'Olympique de Marseille. Mais même si son contrat s'achevait au terme de la saison en cours, son départ devrait tout de même rapporter quelques deniers au club phocéen. À croire les informations relayées ce jeudi parTuttosport, les conditions de l'obligation d'achat assortie au prêt du joueur chez le neuvième de Serie A sont désormais réunies. L'OM pourrait s'en tirer avec deux millions d'euros.

RMC Sport rapportait en août dernier que le prêt était assorti à une option d'achat pouvant être considérée comme étant "quasi obligatoire". Celle-ci dépendait d'un nombre de matchs joués largement accessible. Avec ses 24 minutes disputées à domicile contre Cremonese (2-2), Nemanja Radonjic compte désormais 20 apparitions en championnat. Il compte aussi deux titularisations en Coupe d'Italie. Toutes compétitions confondues, son bilan affiche aussi quatre buts et deux passes décisives.

"J'attends plus de lui"

Mais celui qui avait été surnommé "NR7" pendant un temps ne donne pas satisfaction à son entraîneur. "Il doit donner plus. Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois, il est bien, parfois il disparaît. C'est la grande limite du garçon. Nous allons encore attendre, mais il faut qu'il montre qu'il a envie de faire quelque chose dans le football. J'attends plus de lui", a déclaré Ivan Juric après le nul contre Cremonese, selon la retranscription de Tuttosport.

Ces déclarations supposent que le Torino pourrait envisager un transfert sortant dès cet été. Quoi qu'il arrive, ce n'est plus le problème de l'OM, où l'intéressé avait signé pour 12 millions d'euros en 2018. Avant d'être envoyé en Italie, il avait été cédé temporairement au Hertha Berlin puis à Benfica.

À l'OM, Nemanja Radonjic a disputé 63 matchs, marqué huit buts et délivré quatre passes décisives.