OM: "S'il part, je serai en deuil", Di Meco ne veut pas d'un départ de Guendouzi cet hiver

Dans le Super Moscato Show sur RMC, Éric Di Meco a déclaré souhaiter que Mattéo Guendouzi reste à l'OM cet hiver, malgré un intérêt très important d'Aston Villa.

L'intérêt d'Aston Villa pour Mattéo Guendouzi inquiète les supporters de l'Olympique de Marseille. Comme l'a rapporté RMC Sport, le club de Premier League pourrait proposer jusqu'à 40 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain français de 23 ans d'ici la fin du mois de janvier. Ce que redoute très fortement Éric Di Meco: "S'il venait à partir, je serai en deuil. J'aime beaucoup ce joueur. (...) Pour moi, Guendouzi, c'est le facteur X".

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Il a un truc ce gamin, estime Éric Di Meco, qui s'est exprimé mercredi dans le Super Moscato Show sur RMC. Il court de partout, il met le pied, il est insupportable, c'est un super joueur. Des qualités qu'on aime ici. En plus, il fait l'unanimité depuis qu'il est arrivé. L'an dernier, il fait une grosse saison et il est important dans le résultat final de l'OM. Cette saison, il ne joue pas dans son meilleur rôle, mais on ne sait pas si c'est pour rendre service parce que j'ai l'impression que Tudor l'aime beaucoup un peu plus haut sur le terrain. Il a fait ça avec beaucoup d'allant, de grinta, de talent aussi".

Une offre impossible à refuser ?

Mais si le transfert se concrétise, Éric Di Meco n'en voudra pas à l'OM: "Comment le reprocher à un club comme l'OM, qui ne veut pas toujours très bien ces dernières années, qui n'a plus que le championnat et la Coupe de France pour faire tourner les garçons. Comment reprocher à l'OM de ne pas écouter la proposition de ce club? (...) Tu as récupéré Malinovskyi, qui va être le fameux garçon un peu plus haut avec Payet et Ünder, et là tu as Rongier, Veretout, Gueye pour deux postes".

Éric Di Meco est tout aussi indulgent vis-à-vis du joueur: "Comment reprocher à Guendouzi, selon le contrat qu'on lui propose, de partir? C'est ce qui est terrible. Malheureusement, un club français comme l'OM ne peut pas lutter avec le championnat anglais".