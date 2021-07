OM: Saliba, Luan Peres, Lirola, Caleta Car... Longoria parle des dossiers chauds

L'OM continue d'avancer dans son mercato estival. Le club phocéen devrait bientôt officialiser les arrivées de William Saliba et Luan Peres au cours des prochains jours, comme l'a annoncé ce mardi Pablo Longoria. Le président marseillais a aussi fait le point sur les dossiers Pol Lirola et Duje Ćaleta-Car.

A l'occasion ce mardi de la présentation commune de Konrad de la Fuente et Leo Balerdi, Pablo Longoria a eu l'occasion de donner des nouvelles sur le mercato de l'OM. Le président du club phocéen a confirmé l'officialisation prochaine de deux nouvelles recrues.

Luan Peres (26 ans) et William Saliba (20 ans) vont venir renforcer la défense de l'OM pour la saison prochaine. "Les deux joueurs sont ici à Marseille, a confirmé Pablo Longoria. On attend de régler les questions médicales et la documentation entre les deux clubs. Ce sont des questions purement juridiques entre les clubs, des questions de papiers. On attend de trouver des formulations définitives pour ces deux situations mais en tout cas, les deux joueurs sont déjà ici."

Luan Peres va découvrir la Ligue 1 et retrouver son ancien entraîneur, Jorge Sampaoli. Selon nos informations, un accord entre Santos et l'OM a été trouvé autour de 4,5 millions d'euros, bonus compris. Prêté en fin de saison dernière à l'OGC Nice, William Saliba va lui connaître un nouveau prêt alors qu'il n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal.

Caleta-Car pas forcément sur le départ

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OM, Duje Ćaleta-Car assiste donc à la venue de plusieurs concurrents en défense. De là à l'imaginer sur le départ, d'autant plus qu'il possède une belle valeur marchande? "La conséquence directe de l'arrivée des deux nouveaux joueurs, c'est le départ de Lucas Perrin à Strasbourg, a balayé Longoria. C'est un garçon extraordinaire qui aime le club, formé au centre. Je lui souhaite une très bonne saison. On peut dire maintenant qu'on a 4 défenseurs et demi dans l'axe. Luan Peres a joué beaucoup de matchs en Europe (Club Bruges) en tant qu'arrière gauche et dans une défense à 3, il joue aussi à gauche. C'est pour ça qu'au niveau numérique, on a toujours dit qu'il faut deux joueurs par position. Cela n'implique pas nécessairemment un départ donc pour des considérations numériques."

Au rayon des arrivées toujours, Pol Lirola, un visage bien connu de l'OM après un premier prêt de 6 mois, pourrait à nouveau retrouver le Vélodrome. Rapidement devenu indiscutable au poste de piston dans le 3-5-2 dans le schéma de Sampaoli, le joueur de la Fiorentina n'est pas encore certain de revenir toutefois. "Nous sommes courts en terme numérique au poste de latéral droit. C'est évident. Pour Pol Lirola, on a parlé et discuté, a confié Pablo Longoria. C'est un joueur qui a laissé une très bonne image avec une bonne adaptation dans le championnat français. Il a très bien fini la saison avec nous et nous serions contents de l'avoir dans notre effectif. Il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais c'est le mercato et il est sous contrat avec un club."