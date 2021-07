Mercato en direct: Ripart va rebondir en Ligue 1

L'Euro 2021 et la Copa America se sont achevés et plusieurs joueurs pourraient rapidement passer à la vitesse supérieure et changer de club pendant le mercato estival. Meilleur joueur du tournoi, Gianluigi Donnarumma est toujours attendu au PSG alors que le feuilleton se poursuit concernant l'avenir de Lionel Messi au Barça. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont dans le direct commenté sur RMC Sport.

Ripart va signer à Troyes Relégué avec Nîmes, Renaud Ripart ne jouera pas en Ligue 2 lors de la campagne 2021-2022. Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant de 28 ans va s'engager ce lundi avec le cclub de Troyes. Championne de L2 la saison passée, l'équipe entraînée par Laurent Batlles va recruter Ripart moyenant une indemnité de trois millions d'euros. Avec les Crocos nîmois, Renaud Ripart restait sur un exercice à 11 buts en 38 apparitions en L1. Loic Tanzi



Benzema bientôt prolongé par le Real? Auteur de quatre buts malgré l'élimination des Bleus dès les huitièmes, Karim Benzema pourrait rapidement être prolongé par le Real Madrid. Selon le journal ABC, l'attaquant français pourrait s'engager jusqu'en juin 2024, moyennant une belle revalorisation salariale.



Saint-Maximin pisté par Everton Chouchou des supporters de Newcastle en raison de ses superbes dribbles, Allan Saint-Maximin pêche parfois au niveau de l'efficacité. Mais selon le Daily Mirror, cela n'empêcherait pas Rafa Benitez de le vouloir à Everton. Le nouvel entraîneur des Toffees apprécierait le profil de l'ancien espoir de Nice. Problème, le Français de 24 ans a signé un contrat de six ans en octobre dernier et les Magpies l'évalueraient à plus de 60 millions d'euros.



Bonjour à tous, A moins d'un mois du début de la Ligue 1, plusieurs clubs français ont déjà bien avancé au niveau du recrutement. Outre le PSG qui a validé les arrivées de Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Marseille a officialisé plusieurs recrues dont le gardien Pau Lopez. Du côté de Monaco, Ismail Jakobs est tout proche de s'engager en provenance de Cologne. A l'étranger, l'avenir de Lionel Messi reste toujours aussi incertain. Pour essayer de le garder, le Barça semble prêt à se débarasser de nombreux joueurs et parmi eux Antoine Griezmann. Le Français pourrait même faire l'objet d'un échange avec Saul Niguez et ainsi retourner à l'Atlético.