OM: Longoria éteint déjà la rumeur d'un retour de Ribéry

En conférence de presse ce jeudi pour la présentation du Brésilien Gerson, Pablo Longoria s'est dit très étonné par les rumeurs évoquant un éventuel retour de Franck Ribéry à l'OM.

Il ne s’attendait visiblement pas à cette question. Présent en conférence de presse ce jeudi pour la présentation du milieu Gerson, Pablo Longoria a été interrogé sur les rumeurs évoquant un éventuel retour de Franck Ribéry à l’OM. "Première nouvelle !", a réagi le président du club phocéen, à la fois surpris et amusé, avant d’expliquer qu’il ne cherchait plus d’ailier.

>> OM: revivez la présentation de Gerson

"Ce sont des rumeurs"

"J'ai du respect pour Franck Ribéry, mais dans l’effectif on a une configuration avec des joueurs offensifs, a-t-il développé. On a déjà quatre joueurs : Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Luis Henrique, Nemanja Radonjic. C'est normal que beaucoup de noms sortent. On l’a vu ces dernières semaines. Ce sont des rumeurs, c'est normal, des noms continueront à sortir. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé. Je tenais hier (mercredi) à faire une remarque sur le cas de Hatem (Ben Arfa) pour une question de respect de l’institution. Je n’aime pas quand on profite d’une institution historique comme l’OM."

Une nouvelle mise au point très claire au cœur d’un mercato très agité pour Marseille. A un mois du début de la nouvelle saison, le Brésilien Gerson (24 ans), l'ailier turc Cengiz Ünder (23 ans), l'ailier américain Konrad de la Fuente (19 ans) et le milieu français Mattéo Guendouzi (22 ans) ont déjà signé. Leonardo Balerdi (22 ans) s’est engagé pour cinq ans, alors que la signature du portier espagnol Pau Lopez (26 ans) devrait bientôt être annoncée. Ribéry, lui, est libre depuis le 30 juin et la fin de son aventure à la Fiorentina, où il a passé deux saisons. A 38 ans, il serait à la recherche d’un ultime défi. Si possible en Italie, à en croire Sky Sports.