Pourquoi un divorce se dessine entre Andy Delort et Nice

Andy Delort est mécontent de sa situation à Nice et l’a fait savoir. Malade pendant la trêve puis de nouveau lors du déplacement à Rennes, le buteur niçois est cette fois écarté par le staff de Lucien Favre pour l’entrée en lice du club en Coupe de France ce samedi.

Absent du déplacement de l'OGC Nice au Puy-en-Velay (18h) ce samedi en Coupe de France, Andy Delort n'est cette fois pas forfait pour raisons médicales, mais parce que le staff niçois a décidé de se passer de ses services. Ses relations avec Lucien Favre se sont nettement refroidies. L’attaquant a en effet informé ses dirigeants de son souhait de partir cet hiver. Mécontent de ne pas avoir obtenu la revalorisation salariale promise en fin de saison passée, Delort traîne son spleen depuis plusieurs mois.

Il avait rejoint Nice… pour être entraîné par Galtier

"La principale raison pour laquelle je suis là aujourd’hui est le coach, qui est le meilleur entraîneur français". Delort n’avait pas mâché ses mots lors de sa signature à l’OGC Nice. Sa relation forte avec Christophe Galtier était la clé de son épanouissement sous le maillot du Gym. La saison passée, le natif de Sète a fait trembler 20 fois les filets et aidé le club à se qualifier en Europa Conference League. Déçu du départ vers Paris de son entraîneur favori, Delort a vu arriver en Favre un tout autre style de technicien. Moins de poigne, plus de distance avec les joueurs et surtout peu d’occasions de buts pour le buteur des Aiglons.

Des retrouvailles manquées avec Laborde

Fort de sa première saison réussie, Delort se voit poursuivre l’aventure sur la Côte d’Azur où il s’épanouit. Même si le contexte lui est moins favorable, il dispute à 31 ans ses premières minutes en Coupe d’Europe. Seul rescapé de l’attaque niçoise de la saison précédente, il voit ses dirigeants faire appel à son ami Gaëtan Laborde, en fin de mercato, pour l’épauler. L’association montpelliéraine avait fait des ravages en Ligue 1 (75 buts en 3 saisons) mais peine à se retrouver sous ses nouvelles couleurs. Favre n’est pas convaincu par la reformation du duo et aime davantage la polyvalence et la percussion d’un Nicolas Pépé.

Capable d’aller au bras de fer pour s’en aller

Les pépins physiques, notamment une entorse du genou, n’arrangent rien à la situation de l'international algérien. De retour pendant la trêve liée à la Coupe du monde, Delort tombe malade et est éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Il manque deux matchs amicaux, entre en fin de rencontre pour la reprise de la Ligue 1 face à Lens, puis tombe de nouveau malade avant d’affronter Rennes. En parallèle, ses envies de départ sont dévoilées au grand jour. Le staff du Gym, peu friand de ce comportement, décide de se passer de lui pour l'entrée en lice du club en Coupe de France. Un bras de fer se dessine autour d’un Delort coutumier du fait. Il avait notamment forcé les dirigeants caennais à le laisser rejoindre les Tigres de Monterrey en 2016.