PSG: Al-Khelaïfi refroidit la piste Kolo Muani

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est exprimé sur le cas Randal Kolo Muani. Sans afficher un grand optimisme.

Constat sincère ou simple coup de bluff logique en cette fin de mercato ? En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, effectué ce jeudi à Monaco, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué au micro de Canal+ la piste menant à Randal Kolo Muani, en se montrant peu optimiste.

Kolo Muani en salle d'attente

"On a plus de 24h pour le mercato. Si on signe un joueur, je vous appellerai pour vous dire qui on va signer. Ce n’est pas un secret, on est intéressé (par Kolo Muani) mais on est loin avec Francfort, très loin", a commenté le président du PSG.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Alors que le mercato se termine ce vendredi, ce transfert est donc loin d'être bouclé : comme indiqué par RMC Sport, les discussions tournent au ralenti. La dernière offre du PSG (70 millions d'euros + bonus) a été refusée par Francfort, qui réclame une somme proche de 100 millions d'euros. Pour l'instant, le club allemand se montre inflexible.

C'est dans ce contexte flou que Kolo Muani a refusé d'aller s'entraîner avec son équipe mercredi matin. L'attaquant de 24 ans souhaite rejoindre le PSG et en a plusieurs fois informé ses dirigeants. Il estime que la direction sportive n'a pas eu un discours franc avec lui. RKM est tombé d'accord avec le club parisien le 19 août et attend depuis que Paris et Francfort trouvent un terrain d'entente pour une indemnité de transfert.