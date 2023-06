PSG: c'est en bonne voie pour l'arrivée du titi Mahamadou Diawara à l'OL

Mahamadou Diawara, en fin de contrat au PSG, se rapproche de l'OL. Son arrivée à Lyon est en bonne voie même si rien n'est signé pour l'instant. Le milieu de 18 ans est suivi de longue date par le club lyonnais et rejoindrait le groupe pro 2.

Un nouveau titi parisien qui va tenter d'éclore ailleurs qu'au PSG ? Comme indiqué par L'Equipe, Mahamadou Diawara, milieu de terrain en fin de contrat au PSG, se rapproche de Lyon. Rien n'est signé mais son arrivée à l'OL est en bonne voie, selon nos informations.

Cheyrou le suit depuis longtemps

Lyon n'a pas ce profil de gaucher box to box et suit depuis longtemps ce jeune prometteur de 18 ans. Notamment Bruno Cheyrou et le responsable du recrutement de l'académie Fabien Caballero. Le club, attentif aux talents parisiens, a un oeil sur lui depuis environ deux ans.

Pour l'instant, il ne serait pas question de le voir intégrer rapidement le groupe professionnel géré par Laurent Blanc. L'OL et le joueur ont convenu, en cas de signature, d'une intégration au groupe pro 2.