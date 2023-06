PSG: "Ce n'est pas son métier", un agent critique la structure de la mère de Mbappé

Invité de l'After Foot sur RMC mardi, Yvan Le Mée, agent de joueurs, s'agace de la structure lancée par la mère de Kylian Mbappé à qui il reproche de ne pas avoir les codes, ni de licence pour exercer.

L'annonce de la création d'une structure d'agents par la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, fait grincer des dents dans le milieu. En plus de ses fils Kylian et Ethan, elle gérera aussi la carrière de la jeune star lyonnaise, Rayan Cherki, alors que des rumeurs ont un temps évoqué une association avec Achraf Hakimi, grand ami du champion du monde 2018. Cela a d'ailleurs fait bondir l'actuel agent de l'international marocain, Alejandro Camano, très remonté contre Fayza Lamari. Et il n'est pas le seul.

"S'il avait eu un agent il y a deux ans, il serait allé au Real Madrid"

Invité de l'After Foot sur RMC mardi, Yvan Le Mée, agent français de plusieurs joueurs en L1 notamment, s'est aussi agacé de cette manière de faire. "Ce n'est pas son métier, elle n'a pas la capacité d'agir, lance-t-il. Je voulais monter un restaurant mais je ne sais pas faire à manger, donc je ne l'ai pas fait. A un moment, il faut juste être dans la réalité et faire ce que tu sais faire. Après, il y a deux niveaux. Il a celui du 'je m'occupe de mon fils' et il y a celui du 'je propose mes services à 20, 30, 100 joueurs'. Qu'elle s'occupe de son fils, elle le fait bien ou pas... La mère Rabiot l'a fait et il a fait sa carrière mais Véronique s'occupe uniquement d'Adrien, elle n'est pas allée proposer ses services à d'autres joueurs."

Le réprésentant de Martin Terrier, Ferland Mendy ou Baptiste Santamaria notamment regrette cette espèce d'autoproclamation. "Aujourd'hui, on parle de la mère de Kylian qui propose ses services pour le métier d'agent et c'est ce qui n'a pas plu à l'agent d'Hakimi, explique-t-il. C'est un métier et elle ne sait pas le faire. Aujourd'hui, pour faire les discussions pour son fils et d'autres joueurs, elle devrait avoir une licence."

Yvan Le Mée explique que le sujet est souvent évoqué avec les syndicats des agents français. "Oui, on en parle réguièrement évidemment parce que c'est trop facile de dire: 'dans le bureau, quelqu'un a la licence', regrette-t-il. Non, celui qui a la licence négocie, fait les transferts et intervient sur le marché. les autres sont des collaborateurs et font des tâches administratives et je ne pense pas qu'elle colle les timbres dans le bureau pour Kylian."

Pour lui, s'entourer de ses proches n'est pas forcément le meilleur moyen de mener sa carrière. Il parie même que l'international français jouerait au Real Madrid s'il s'était entouré d'un professionnel.

"Sur le métier d'agent, on est des gens pour réaliser des opérations, conclut-il. Je suis convaincu que s'il (Kylian Mbappé) avait eu un agent à l'époque des négociations avec le Real il y a deux ans, il serait allé au Real Madrid. Quand tu n'as pas les codes, que tu n'as pas les us et coutumes, que tu parles à un dirigeant d'un club historique comme à quelqu'un que tu connais depuis longtemps, peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que tu ne sais pas manager la situation pour y arriver. Il est toujours à Paris et visiblement il n'a pas l'air d'être content d'être là."