Mercato: la grosse charge de l'agent d'Hakimi contre la mère de Mbappé

Alors que Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, lance sa société de conseil et d’accompagnement, et que le nom d'Achraf Hakimi a été cité parmi ses potentiels clients, l'agent de l'international marocain hausse le ton dans une interview à As. Sans mâcher ses mots.

Le ton monte. Comme expliqué ces dernières semaines, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, va lancer sa société de conseil et d’accompagnement. Elle aura pour but de gérer l’image de plusieurs athlètes mais aussi de représenter des joueurs tels que Kylian, son frère Ethan ou encore le Lyonnais Rayan Cherki.

Le nom d'Achraf Hakimi, grand copain de Kylian Mbappé au PSG, a aussi été cité dans des articles de presse (sans que cela ne soit confirmé). Ce qui a particulièrement agacé l'agent de l'international marocain, Alejandro Camaño. Dans une interview à As ce samedi, ce dernier tacle ainsi Fayza Lamari.

>>> Le mercato en direct

"Etre la mère d'un joueur ne suffit pas"

"Nous sommes surpris que le seul et unique fait d'être la mère d'un joueur important lui permette de s'immiscer dans le marché, déplore ainsi Alejandro Camaño. Achraf fait partie de la famille Footfeel (le nom de son agence, ndlr), il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation amicale avec Kylian que nous respectons. Mais le fait que l'environnement de Mbappé, qui est assez dense, à cause de toutes les personnes qui l'entourent, laisse fuiter qu'Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d'expérience sur le marché. Être la mère d'un joueur ne suffit pas, cela me semble être un manque de respect pour la profession, il y a de grands agents qui s'occupent d'un marché très dur et très difficile. (...) Nous pensons que c'est faux, qu'il n'y a aucune chance (qu'Hakimi rejoigne la mère de Mbappé)."

Et d'en remettre une couche: "Fayza Lamari a une société qui n'a rien d'autre que Kylian Mbappé, qui est très important, mais elle est basée sur une relation entre une mère et son fils et nous avons vu sur le marché les relations des parents qui deviennent des représentants... Son importance sur le marché est nulle, elle n'a pas d'expérience, pas d'opération réalisée. Il est impensable que quelqu'un comme Achraf ait pu être sensible à cela."

Camaño a-t-il fait savoir son mécontentement à l'intéressée? "Je n'ai rien à dire à Fayza Lamari, répond-il. Je peux la saluer, lui montrer mon respect et la féliciter pour le fils qu'elle a. Mais rien de plus. Je lui souhaite une longue route dans le monde des agents, j'espère qu'elle pourra avoir les meilleurs joueurs, mais je demande du respect pour la profession, pour ceux d'entre nous qui font ce métier depuis des années. Je lui souhaite le meilleur, mais dans le cas d'Achraf, ce ne sera pas possible."

"Quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons"

Par ailleurs, l'agent d'Achraf Hakimi évoque aussi, dans l'entretien à As, l'avenir de son poulain. En assurant qu'il est pour le moment un joueur du PSG, mais en prenant soin toutefois d'entretenir le flou.

"Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d'enthousiasme, rappelle-t-il. Il y avait d'autres équipes sur lui et nous avons misé sur le PSG. L'objectif était d'aller plus loin en Ligue des champions, ce n'a pas été atteint et le projet a été déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance pour la suite. Je pense qu'il va redresser la barre, et à partir de là nous verrons quel est l'avenir d'Achraf. Il lui reste trois ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille. Que peut-il se passer? Je ne sais pas, à un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais voyons ce que fait le club... Pour le moment, il n'a pas d'entraîneur. Ce n'est pas le climat pour avoir l'esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons."

Avant de conclure sur le Real: "Achraf a quitté Madrid depuis cinq ans, mais c'est toujours sa maison, quelque part dans son cœur il y a Madrid. (...) Si le Real veut Achraf, logiquement nous l'écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu'il est un fan de Madrid, mais notre projet maintenant c'est le PSG. Il peut parler de Madrid avec son cœur, mais ses couleurs sont maintenant celles du PSG, qui a fait un gros effort pour lui et qui occupe 100% de son esprit. Après, si à l'avenir, le PSG est intéressé ou si les différentes parties veulent du changement... Alors nous nous assiérons et nous travaillerons sur cela."