PSG : comment interpréter les propos de Mbappé sur son avenir

Kylian Mbappé a parlé de son avenir dimanche, au terme de la victoire du PSG à Lille (5-1), en assurant ne pas avoir acté son choix pour la prochaine saison. Une prise de parole alors que les discussions avec Paris se poursuivent pour une éventuelle prolongation.

Chaque mot, chaque prise de parole, chaque geste de Kylian Mbappé va être interprété, décortiqué, analysé jusqu’à l’annonce de sa décision de prolonger au Paris Saint-Germain ou de partir libre. Sa réponse sur le sujet, dimanche soir après la victoire à Lille (5-1) au micro d’Amazon Prime, va peut-être faire naître de nouveaux espoirs chez les supporters du PSG : "Non, ma décision n’est pas prise, a répondu le Français à une question sur son avenir. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre eux et de faire la différence. Nous verrons ce qui se passera ensuite."

Une déclaration à moitié spontanée de la part de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 n’a pas demandé à prendre la parole, mais il a saisi l’opportunité qui s’est présentée à lui dimanche à Lille. L’attaquant a souhaité devancer les débats, futurs sujets et spéculations en amont de la double confrontation face au Real Madrid. Avec, forcément, des questions autour de son avenir et de son implication au PSG pour celui qui a souhaité rejoindre Madrid l’été dernier. Mbappé a ainsi voulu rappeler que rien n’était acquis dans un sens comme dans l’autre, que son attention était portée sur le 8ème de finale de Ligue des champions (le 15 février, sur RMC Sport) et que sa décision définitive serait prise plus tard.

Libre de discuter avec tous les clubs avec lesquels il pourrait s’engager la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas souhaité entamer de négociations avec le Real Madrid avant les deux matches.

Toujours des discussions avec Paris

De son côté, le Paris Saint-Germain ne s’est pas montré surpris par les déclarations de son joueur ce lundi. Les dirigeants parisiens sont toujours en discussions avec Mbappé et son entourage. L’attaquant n’a, pour le moment, pas signifié la fin des négociations, ni annoncé un départ à son club actuel.

Le PSG estime se donner les moyens pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat en faisant de lui le joueur le mieux payé de l’effectif, en lui assurant le projet sportif le plus ambitieux et une place prépondérante dans ce projet autour d’un bail de courte durée.

Rien de bien nouveau de ce côté-là. Kylian Mbappé doit toujours répondre à plusieurs questions : "Ces envies de départ de l’été dernier sont-elles toujours aussi fortes ?" et une autre dont on peut déjà deviner la réponse : "Le Real Madrid peut-il encore attendre le Français un ou deux ans ?"