PSG: Mbappé salue la "montée en puissance" de Paris et préfère voir Messi dans l’axe

Kylian Mbappé a apprécié la prestation collective du PSG sur la pelouse de Lille, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (1-5). L’attaquant de 23 ans, auteur d’un but sublime, estime que son équipe progresse dans le jeu. Avec un Lionel Messi en position plus axiale.

Sa prestation la plus aboutie de la saison? C’est bien possible. Le PSG a offert un visage séduisant sur la pelouse de Lille, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (1-5). Dans l’antre des champions de France, les Parisiens se sont imposés en dominant leur sujet. Bien aidés par la fébrilité d’Ivo Grbic, le portier du Losc, les joueurs de Mauricio Pochettino ont affiché une maîtrise qui leur a souvent fait défaut cette saison. De quoi satisfaire Kylian Mbappé, auteur d’un but somptueux en seconde période.

"C’est une victoire importante, surtout qu’on avait pris 5-1 ici il y a quelques années (en septembre 2019, ndlr). C’est un petit clin d’œil, mais on continue à essayer de monter en puissance, a réagi l’attaquant de 23 ans sur Amazon Prime Video. Aujourd’hui, c’était bien plus complet, avec bien plus d’animation, plus de jeu et de personnalité aussi. On a eu de la réussite au départ, ce qui nous a permis de bien nous lancer dans ce match. Mais c’est encourageant. On est satisfaits."

"Messi a besoin de toucher le ballon"

Le champion du monde 2018 en a d’ailleurs profité pour défendre l’état d’esprit de son vestiaire. "On a toujours eu la combativité, assure-t-il. On est des compétiteurs, on aime gagner et on espère qu’on va gagner encore. Mais quand ça ne sourit pas, ce n’est pas forcément un manque d’envie. Quand on a eu des contreperformances, on a tout de suite mis ça sur l’envie ou le fait de prendre de haut l’adversaire. Dès fois, on était en difficulté aussi. Ça peut arriver. Mais on est toujours dans cette envie de gagner des titres, de laisser notre trace. On continue comme ça. Aujourd’hui, c’était un bon match, mais il faut surfer là-dessus et pas se contenter de cette victoire."

Invité à commenter la prestation de Lionel Messi, qui a inscrit son deuxième but en L1, Mbappé a expliqué qu’il préfèrerait voir le septuple Ballon d’or dans un rôle plus axial: "Oui. Après, je ne suis pas coach. Mais Leo, c’est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, de sentir le jeu et le match, d’être concerné aussi. Donc je pense que c’est une bonne position pour lui. Il est libre, il peut se déplacer, décrocher, il est proche du but. Je pense que pour lui, c’est une bonne position. Après, moi je peux jouer partout. J’ai commencé dans l’axe, j’ai commencé à droite, maintenant je joue à gauche. Mais j’ai quand même aussi une certaine liberté dans mes mouvements. Pour l’instant, on se trouve bien comme ça. Après, il faudra configurer aussi avec Ney, parce que c’est aussi un joueur important. Il change notre équipe donc on verra quand il reviendra. On espère qu’il reviendra le plus vite possible."

"Jouer contre le Real, ça change beaucoup de choses"

Neymar sera peut-être un peu juste pour affronter le Real Madrid au Parc des Princes, le 15 février, en huitième de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Une affiche forcément spéciale pour Kylian Mbappé, qui est libre de s’engager avec le club de son choix pour la saison prochaine, à cinq mois de la fin de son contrat à Paris.

A l’heure d’affronter la Maison Blanche, son avenir est-il déjà tranché? "Non, ma décision n’est pas prise, jure-t-il. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire de genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après, on verra ce qu’il se passera."