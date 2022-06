PSG: Danilo Pereira n’a "pas envie de partir"

Interrogé sur son avenir dimanche en marge du match de Ligue des nations Portugal-Suisse (4-0), le milieu de terrain Danilo Pereira n’envisage pas de quitter le PSG cet été.

Si les grandes manœuvres n’ont pas encore officiellement débuté au Paris Saint-Germain, de nombreux départs sont pressentis à l’intersaison. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club parisien figure Danilo Pereira. Même si le Portugais, sous contrat jusqu’en 2025, a beaucoup joué (37 matchs) et n’est pas en tête de liste des joueurs poussés vers la sortie, un transfert n’est pas à exclure. Sauf qu’il faudra aussi convaincre l’intéressé de faire ses valises.

>> Le mercato en direct

"C'est super que Mbappé reste avec nous"

Car Danilo n’entend pas quitter Paris. C’est le message qu’il a fait passer dimanche soir à Lisbonne, après le match de Ligue des nations entre le Portugal et la Suisse (4-0). "J'ai réalisé une bonne saison individuellement, j'ai joué beaucoup, presque 40 matches, a déclaré le Portugais cité par L’Equipe. Collectivement, on a raté la Ligue des champions. C'est vraiment dommage. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère que la saison prochaine, on fera mieux. Ça sera plus facile avec Kylian (Mbappé). C'est super qu'il reste avec nous."

Danilo Pereira, 30 ans, a rejoint le PSG en 2020. Après avoir été prêté par le FC Porto, son ancien club, il a été transféré définitivement en 2021 contre 16 millions d'euros.