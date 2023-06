PSG: déjà une offre pour Icardi après sa belle saison en Turquie?

Selon Tyc Sports, l'AS Roma pourrait formuler prochainement une offre pour le buteur argentin, sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. Le montant avancé par la presse argentine? Huit millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain s’est mis en quête d’un buteur pour étoffer son attaque, mais l’Argentin Mauro Icardi, de retour de prêt cet été, à l'instar d'autres joueurs auxquels le PSG devra trouver une porte de sortie, ne figure pas dans les plans du club de la capitale, y compris dans le cadre d’une rotation.

Prêté à Galatasaray où il a répondu aux attentes du club le plus titré de Turquie (23 buts et 8 passes décisives en 26 matches, toutes compétitions confondues), l'ancien buteur de l’Inter devrait être de retour cet été à Paris. Mais sans doute pas pour longtemps, car le Paris Saint-Germain a l’intention de s’en séparer à un an de la fin de son contrat, qui s’achève en juin 2024.

Champion avec Galatasaray

La très bonne saison réalisée par l’international argentin, sacré champion de Turquie avec Galatasaray, devrait permettre aux dirigeants parisiens faciliter ce transfert, en attirant de potentiels recruteurs.

Selon Tyc Sports, l’AS Roma serait déjà sur les rangs. L’attaquant de Rosario serait même suivi de très près par le club de José Mourinho, finaliste de la Ligue Europa. La Roma serait sur le point de formuler une offre d’environ huit millions d’euros selon Tyc Sports, soit un montant proche de la valeur du joueur telle qu'estimée par l'observatoire du football CIES (5 millions d'euros).

Le site spécialisé Transfermarkt évalue, lui, le joueur à 18 millions d'euros, une somme à peine plus élevée que le montant que le club italien serait prêt à débourser, mais qui reste cependant très éloignée du prix déboursé par le Paris Saint-Germain en 2019 pour s'attacher les services de Mauro Icardi. Le PSG avait levé l'option d'achat compris dans le prêt de l'attaquant non sans l'avoir préalablement renégociée à la baisse pour obtenir un transfert de l'ordre de 50-60 millions d'euros.