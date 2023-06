Mercato: le PSG et l’Inter Milan bataillent pour Marcus Thuram

En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram va quitte le club allemand pendant le mercato estival. Courtisé par plusieurs clubs européens, le buteur français plaît notamment au Paris Saint-Germain et à l'Inter Milan.

Marcus Thuram va quitter le Borussia Mönchengladbach lors du mercato estival. L’international français, libre de tout contrat, est courtisé par plusieurs clubs mais deux se détachent: le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan.

Le PSG veut récupérer Marcus Thuram. Le nom de l’international français aux 10 sélections, auteur de 16 buts et 7 passes décisives avec son club cette saison, était déjà évoqué à Paris pendant l'hiver. L'attaquant passé par Sochaux et Guingamp est attiré par le club de la capitale et vient de temps en temps à Paris sur son temps libre.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Une vraie opportunité du mercato

L'aîné des frères Thuram, son benjamin Khéphren (OGC Nice) ne manquant pas non plus de courtisans cet été, représente une opportunité de marché car il est libre à la fin de la saison. L’adaptation dans le vestiaire - 'Tikus' connaît et s’entend bien avec les internationaux français Kylian Mbappé ou encore Nordi Mukiele – ne devrait pas constituer un problème au PSG.

Cependant une potentielle arrivée de Marcus Thuram ne remettrait pas en cause l’envie de faire venir un autre attaquant pour renforcer le secteur offensif franciilen. Victor Osimhen demeure le premier choix mais il n’y a pas eu d’avancées significatives dans ce dossier.

Pour le recrutement de Marcus Thuram, Paris fait face à la concurrence de plusieurs clubs européens dont fait partie l’Inter Milan.

Les finalistes de la Ligue des champions ont fait part de leur envie de s’attacher les services du joueur qui fêtera ses 26 ans début août. Marcus Thuram n’est pas insensible à cette approche, lui qui a une histoire particulière avec l'Italie puisqu’il est né à Parme où a évolué son père Lilian pendant cinq saisons.