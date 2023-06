PSG: Wanda Nara a-t-elle annoncé le départ de Mauro Icardi de Galatasaray?

Prêté l’été dernier à Galatasaray par le PSG, Mauro Icardi a des chances de ne pas continuer l’aventure avec les Turcs. Sur les réseaux sociaux, la femme et agent du joueur Wanda Nara a publié un message aux allures d’au revoir aux fans du champion turc.

En perdition au PSG, Mauro Icardi s’est parfaitement relancé à Galatasaray où il a seulement été prêté pour une saison. Avec 21 réalisations et 7 passes décisives, l’Argentin est le deuxième meilleur buteur de Turquie (derrière Enner Valencia et ses 29 buts), mais a largement contribué au titre de champion gagné par son club.

Si le président Dursun Ozbek confiait en novembre dernier ne pas être fermé à l’idée de recruter définitivement l’Argentin, ce dernier a finalement des chances de revenir dans la capitale française. Car sur les réseaux sociaux, Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi, a publié un message aux allures d’adieux aux supporters du champion en titre: "Je félicite tous les fans de Galatasaray (…) Aujourd’hui, nous célébrons avec vous, notre rêve devient réalité. Nous n’oublierons jamais notre famille de Galatasaray, nous vous porterons dans nos cœurs pour toujours".

Une place à prendre au PSG ?

"Je me sens membre de cette grande famille, je connaissais Mauro et je savais depuis le premier jour qu'il soulèverait ce trophée. Je me souviens très bien du jour où je l'ai convaincu, à Paris", a ajouté Wanda Nara.

Après sa belle expérience en Turquie, Icardi a peut-être une place à prendre au PSG. À la recherche d’un numéro 9, les Parisiens ont la possibilité de s'appuyer sur cette solution moins coûteuse en donnant une nouvelle chance à Icardi, comme cela avait été fait pour Pablo Sarabia, suite à son prêt concluant au Sporting Portugal. Ou encore, profiter de la bonne saison de l’ancien Intériste, pour en tirer un bon chèque et se délester d’un gros salaire. Icardi est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le récent champion de France.