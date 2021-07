PSG: Di Meco laisserait Mbappé sur le banc toute la saison en cas de non prolongation

Alors que Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat au PSG, sans avoir prolongé, Eric Di Meco estime que le club de la capitale doit hausser le ton, et sanctionner sportivement son attaquant.

Ce jeudi matin, Kylian Mbappé est officiellement entré dans sa dernière année de contrat au PSG. L'attaquant français, arrivé à Paris en 2017, est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2022, et n'a pas prolongé son bail. Va-t-il le faire? Rien n'indique que ce sera le cas à court ou moyen terme. Mais rien ne permet non plus d'affirmer qu'il va être transféré cet été. Si bien qu'un départ libre à l'été 2022, sans indemnité de transfert, est envisageable.

Et ce scénario irrite Eric Di Meco. Evoquant le dossier Mbappé ce jeudi soir sur RMC, l'ancien défenseur a émis l'idée de sanctionner sportivement le champion du monde en cas de non-prolongation.

"Tu montres que ce n'est pas la fête au village"

"Le problème qu’il y a dans cette histoire, c’est qu’en le laissant aller dans sa dernière année de contrat, c’est lui qui a les cartes en main, observe Di Meco. (…) Après, ce que tu peux faire quand tu es le PSG et que tu es puissant, c’est dire: 'Tu ne veux pas prolonger? Eh bien tu restes sur le banc toute l’année.' A un moment donné, Paris a les moyens de le faire. Et en faisant ça, tu montres aux mecs qui arrivent derrière que ce n’est pas la fête au village."

Un éventuel coup de force qui n'est toutefois pas du goût d'Adil Rami: "Kylian n’a rien fait de mal, il respecte son contrat, a rappelé le défenseur de Boavista. Il y a le principe, et le contrat. Il est dans son droit."