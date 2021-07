PSG: Mbappé, prolongation ou pas, quelles conséquences ?

Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision sur son avenir au PSG où il est sous contrat jusqu’en 2022. L’Equipe et RTL avancent, ce jeudi, qu’il ne souhaiterait pas prolonger en l’état, ce qui provoquerait un séisme si cela se produisait.

Kylian Mbappé (22 ans) jongle avec les actualités brûlantes ces derniers jours. Après les critiques accompagnant l’élimination de la France à l’Euro 2021, l’avenir de l’attaquant français revient sur le devant de la scène médiatique. Il n’a toujours pas prolongé avec le PSG où il n’a plus qu’un an de contrat. Il avait donné rendez-vous à l’issue de l’Euro 2021 pour parler de son avenir. Avec la sortie prématurée des Bleus, le temps semble venu.

Mais selon L’Equipe, l’ancien joueur de Monaco n’est pas décidé à lier son avenir avec Paris au-delà de 2022. Certains membres du club auraient été informés que le joueur ne souhaitait pas prolonger avec, en filigrane, le pire scénario imaginé: celui d’un départ libre l’été prochain. Selon RTL, Mbappé est parti en vacances en prévenant le club qu’il ne souhaitait pas prolonger en l’état. Le dialogue serait même rompu avec Leonardo, le directeur sportif.

Un départ libre en 2022, le pire scénario

L’hypothèse d’un départ libre en 2022 n’est évidemment pas envisagée une seconde par les dirigeants parisiens, qui négocient depuis de longues semaines avec les proches du champion du monde 2018. "Je vais être clair: Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre, avait promis Nasser Al-Khelaïfi, président du club, à L’Equipe début juin. (...) J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente." Un départ libre en 2022 serait un camouflet terrible pour les Parisiens, qui ont recruté Mbappé 145 millions d’euros (+35 de bonus) en 2017.

S’il ne prolongeait pas - ce que Al-Khelaifi n’imagine pas - un départ cet été serait le dernier moyen de récupérer une indemnité sur la star française. Mais Paris court aussi le risque d'y perdre et de ne pas récupérer sa mise. La crise sanitaire a considérablement réduit la marge des clubs intéressés pour investir. Même pour les cadors comme le Real Madrid ou Liverpool, les deux clubs intéressés par Mbappé.

Un départ cet été apporterait certes une belle somme mais n'empêcherait pas une forte moins-value. Surtout, l'image et le projet du PSG en seraient considérablement touchés. Même avec un Neymar toujours présent, la capacité de Paris à maintenir la très haute ambition de son projet serait questionnée. Un départ qui pourrait freiner aussi les ardeurs de certaines recrues potentielles, voire pousser certains cadres parisiens à s'interroger sur leur avenir dans la capitale.

S'il ne prolonge pas cet été et qu'il ne quitte pas le PSG, il aura toujours la possibiliét de le faire lors de la saison à venir. Mais ce dossier polluerait alors l'exercice parisien avec des questions régulières sur son avenir. Un départ libre en 2022 constituerait également un rude coup financier et en terme d'image pour Paris qui serait perçu alors comme un club qui n'a pas été capable de conserver ou de bien vendre la tête de pont de son projet.

Très évasif sur le sujet, Mbappé joue avec le temps alors que Leonardo clame depuis le mois de février que "le moment de la décision est venu". Depuis, Neymar et Julian Draxler ont prolongé, pas Mbappé. Ce dernier a eu plusieurs fois l’occasion d’évoquer son avenir ces dernières semaines, par le biais de ses multiples prises de parole avant l’Euro.

Mbappé veut une équipe "pour faire quelque chose"

Il a botté en touche sur la finalité de son choix, mais pas sur les raisons qui le pousseraient à rester. "Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi, avait-il confié en mai dernier après la remise du trophée du meilleur joueur de Ligue 1. C'est le plus important. (…) Je veux sentir qu'on part avec une équipe pour faire quelque chose. (…) On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer. J'ai toujours été heureux ici et j'ai passé, jusqu'à présent, quatre années exceptionnelles. On est très clairs avec le club, on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, dans un sens ou dans l'autre."

Depuis, le message de Mbappé semble avoir été entendu sur la volonté de disposer d’un groupe fort avec le recrutement de Georginio Wijnaldum et ceux à venir d’Achraf Hakimi et de Gianluigi Donnarumma. Cela n’a pas encore poussé Mbappé à apposer sa signature en bas d’un nouveau contrat avec le PSG. Ses deux semaines de vacances lui offrent enfin une coupure après une année harassante. Elles serviront sa réflexion que Paris espère voir évoluer.