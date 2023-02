PSG: Fournier s’est fait recadrer pour avoir émis des doutes sur le recrutement de Cherki

Dans une interview accordée au Parisien, Laurent Fournier révèle avoir été recadré pour s’être montré sceptique sur la pertinence, pour le PSG, de recruter le Lyonnais Rayan Cherki lors du mercato d’hiver. L’ex-joueur et entraîneur du club de la capitale a été accusé de dénigrer la politique menée par les dirigeants actuels.

Au fil de ses sorties décevantes, le PSG subit de nombreuses critiques ces dernières semaines. Sur la qualité de son jeu mais aussi sa gestion en coulisses. Et le club de la capitale se montre vigilant à ce que ces reproches ne soient pas formulés sur ses propres antennes. Laurent Fournier a pu s’en rendre compte. Dans une interview accordée au Parisien, l’ancien milieu de terrain (1991-1994, puis 1995-1998) et ex entraîneur du PSG (2005) révèle avoir été récemment recadré pour l’une de ses interventions sur la chaîne des champions de France.

Le technicien de 58 ans, sans club depuis son départ de l’AS Poissy fin 2020, s’exprimait samedi dernier sur la possibilité de recruter le Lyonnais Rayan Cherki (19 ans), l’une des pistes explorées par Luis Campos lors du mercato d’hiver. Avec un certain scepticisme, estimant que Paris avait déjà suffisamment de jeunes talents issus de son centre de formation.

"Lâchez les jeunes!"

"Je me suis fait engueuler l’autre jour par rapport à ça. Au Parc, avant Toulouse, sur la chaîne du club, j’ai dit que je ne comprenais pas qu’on aille chercher un mec comme Cherki alors que la formation parisienne est performante, explique Fournier, qui a été le premier joueur à organiser son jubilé au Parc des Princes en 2000. On m’a appelé pour me dire que je critiquais la politique du club. Mais non! Je dis juste qu’on a une formation qui est bonne. Donc lâchez-les! Un mec qui donne et demande dans la profondeur, il n’y en a pas beaucoup dans l’équipe du PSG. Et Zaïre-Emery est dans ce truc-là. Voilà".