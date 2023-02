OM-PSG: la drôle d’impression laissée par Neymar

Passeur décisif et auteur d’un tir sur le poteau, Neymar (31 ans) aurait pu sortir le PSG d’un mauvais pas face à l’OM (2-1) mercredi mais le Brésilien s’est aussi beaucoup énervé et a affiché des lacunes physiques, confirmant une reprise compliquée.

Le PSG retrouvait l’une des stars offensives, mercredi à Marseille. Absent lors des deux derniers matchs en raison d’une gêne aux adducteurs, Neymar (31 ans) a repris dans un contexte bouillant comme il les aime. Mais le Brésilien n’a finalement pas pu empêcher la défaite parisienne face au rival marseillais (2-1) en 8es de finale de la Coupe de France. Au moment de faire le bilan, il a laissé une sensation très mitigée.

Car l’ancien joueur de Barcelone s’est montré décisif en délivrant le corner sur l’égalisation de Sergio Ramos (45e+2). Il s’était aussi créé une situation chaude tout seul en envoyant une frappe vicieuse sur le poteau gauche de Pau Lopez (40e). Voilà pour le côté pile parce qu’il y eut aussi une autre facette bien connue de Neymar lors de cette soirée. Celle du joueur frustré et énervé quand il est serré de trop près ou provoqué par les adversaires. Il s‘est ainsi lancé dans une salve d’insultes avec Mattéo Guendouzi en première période (27e).

Galtier peste contre sa perte de balle mais le ménage

Et puis, il y a ce physique qui interroge. Le Brésilien, toujours dangereux techniquement, n’a plus un coup de rein aussi dévastateur qu’à son arrivée en 2017. Décalé par Lionel Messi (7e), il a par exemple manqué son contrôle de manière inhabituelle et gâché une grosse situation alors que le but s’ouvrait à lui. Sa cheville, touchée lors de la dernière Coupe du monde, interroge autant que son état mental après l’immense déception de l’élimination de la Seleçao dès les quarts de finale du Mondial. Mercredi, il ne fut pas le moins bon de son équipe alors que le milieu de terrain a coulé (Fabian Ruiz, Vitinha) et que Messi a beaucoup marché.

"C'est quand même pas mal, tempère même Edouard Cissé, ancien joueur du PSG et de l’OM, dans L’Equipe. La frappe sur le poteau, c'est fort. Il fait des gestes de ouf. C'est un vrai joueur. Lui aussi, parfois, est frustré et peut sortir de son match. Tant qu'il n'y a pas des joueurs autour de lui pour le rassurer, pour lui dire, ''ne t'inquiète pas, on va te redonner les ballons comme il faut''... Mais il faut à côté des tauliers, de la personnalité, pour les rassurer. Messi, Neymar, ce sont quand même des artistes sur qui tout repose."

Des artistes parfois coupables d’erreurs fatales comme celle de Neymar amenant le deuxième but marseillais. Christophe Galtier le lui a d’ailleurs indirectement reproché à l’issue de la rencontre. "On prend un but un peu stupide sur une touche pour nous dans nos 20 derniers mètres", a-t-il regretté. Interrogé sur la performance de sa star, l’entraîneur a aussi vu le verre à moitié plein. "En première période, il a trouvé les bons espaces, il a délivré de bons ballons, il a été malheureux sur une frappe sur le poteau, é-t-il énuméré. Après ça été beaucoup plus difficile à la fois pour lui mais aussi pour toute l’équipe. Ney a tout donné dans ce match-là, malheureusement avec peu de réussite… Comme nous l’équipe, en deuxième période, on a eu très peu de situations favorables pour avoir une chance de se qualifier."