OL: Aulas s'en prend encore à Juninho et lui reproche ses propos sur Cherki

De passage en zone mixte ce dimanche après la victoire de l'OL sur le terrain de l'AC Ajaccio (2-0) lors de la 20e journée de Ligue 1, Jean-Michel Aulas est revenu sur l'offre récente du PSG pour Rayan Cherki, qu'il juge "pratiquement insultante". Par ailleurs, le dirigeant en a profité pour tacler Juninho pour avoir validé l'idée d'un départ du joueur de 19 ans.

"L'offre du PSG pour Cherki était pratiquement insultante"

Sauf retournement de situation assez improbable désormais, Rayan Cherki va rester à l'OL jusqu'à la fin de la saison, malgré un intérêt du PSG. "J'ai eu longuement Nasser Al-Khelaïfi au bout du fil ce samedi soir, il a eu la délicatesse de m'appeler pour me dire 'est-ce que vous êtes en négociation?' J'ai dit 'non Nasser, il a beaucoup peiné pour arriver au niveau où il est, il a un coach qui lui fait confiance'. Il était titulaire ce dimanche, c'est fini", a confié Aulas face aux médias.

"Il (Al-Khelaïfi) m'a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle offre du PSG, a révélé le président de l'OL. Je le remercie parce que les contacts avec lui sont totalement directs et sincères." Avant de poursuivre: "Je ne vais pas dire quel était le niveau de l'offre pour Rayan... J'ai dit aux agents qui l'ont faite à Vincent Ponsot qu'elle était pratiquement insultante compte tenu de la valeur de Rayan."

"Juninho n'a pas fait le travail"

Lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC vendredi, Juninho, l'ancien directeur sportif de l'OL, avait estimé que Rayan Cherki serait "une très bonne affaire" pour le PSG. Jean-Michel Aulas s'est ainsi "permis" de le tacler pour avoir validé en quelque sorte l'idée du PSG et avoir déclaré qu'il aurait un intérêt à quitter le club.

"Que l'on puisse dire qu'on a fait des erreurs oui. Mais les erreurs des deux dernières années... on paie un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Mais je ne vais pas les assumer puisque j'avais donné totalement les clés (à Juninho ndlr), a déclaré Aulas. Même s'il ne s'en souvient pas aujourd'hui, c'est la vérité. Je sais que dans le monde journalistique, on croit plus les anciens joueurs de talent que les dirigeants mais je ne réécris pas l'histoire."

"J'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire les choses les yeux dans les yeux. Juninho a été incontestablement un de nos meilleurs joueurs mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive, a estimé le patron de l'OL. Quand on sait qu'il avait décidé une fois pour toutes que Rayan ne réussirait pas... Aujourd'hui on l'a remis en selle. Il est à un poste où il peut réussir, Laurent Blanc fait un travail fantastique avec lui pour lui redonner confiance."