OM-PSG: le poing serré de Galtier sur le but marseillais amuse les supporters

Un gros plan de Christophe Galtier en train de serrer le poing sur le but de Ruslan Malinovskyi a interpellé de nombreux supporters sur les réseaux sociaux même s’il s’agissait plus d’un geste de dépit.

Un gros plan furtif qui laisse place à plusieurs interprétations. Christophe Galtier a été filmé en train de serrer le poing en réaction du second but marseillais de Ruslan Malinovskyi (57e), mercredi lors du 8e de finale de la Coupe de France entre Marseille et le PSG (2-1). Certains y ont vu une manière de se réjouir pour son ancien club, Marseille, où il a joué et entraîné en intérim. Il s’agissait plutôt d’un geste de dépit comme en témoigne l’insulte lâchée par le technicien ("merde") pendant qu’il serrait le poing.

L’entraîneur parisien, né à Marseille, avait assuré avant la rencontre qu’il ne se laisserait pas déborder par son passif avec le club phocéen. "Je vais faire abstraction totale du fait que je sois né et que j'ai joué à Marseille, avait-il expliqué en conférence de presse mardi. Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représentent ces matchs-là. On n’est pas dans un 8e de finale classique. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées sur mon portable ou sur un plan familial pour rester très focus sur le match et aller chercher cette qualification."

Sifflé par le Vélodrome

Copieusement sifflé par le public du Vélodrome à l'énoncé de son nom, l’ancien technicien de Saint-Etienne, Lille et Nice a fait part de sa grande déception après ce revers qui élimine son équipe pour la deuxième année de suite à ce stade. "C’est une grosse déception, a-t-il regretté. La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battu par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables."

"A partir du moment où le bloc marseillais s’est mis bas, on a énormément souffert, a-t-il ajouté en conférence de presse. On a été pauvre sur un plan offensif. On s’est créé très peu de situations. On nous a bloqué énormément nos latéraux et dans le jeu combiné, dans la densité ce n’est pas passé. Après il faut évidemment éviter de concéder des situations ou des buts sur des erreurs qui nous coûte cher."