Mercato: Zidane ne viendra pas au PSG cet été, la porte n’est pas fermée à l’avenir

Info RMC Sport - Courtisé par les plus hauts responsables du Qatar pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain afin de remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane ne s’assoira pas sur le banc parisien cette fois-ci. Mais tout reste ouvert pour l’avenir. Son objectif principal est de devenir sélectionneur de l'équipe de France.

C’est la fin d’un suspense qui aura duré plusieurs semaines et aura agité avec force le milieu du football français et européen. Très courtisé par les plus hauts responsables du Qatar pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain et pour remplacer Mauricio Pochettino, dont le départ devrait être annoncé dans les prochaines heures, Zinédine Zidane ne s’assoira pas sur le banc parisien cette fois-ci.

>> Les infos mercato en direct

Les Bleus, l'objectif de Zidane

Mais tout reste cependant ouvert pour l’avenir. Malgré le rêve à peine dissimulé des propriétaires du club de la capitale française et leur volonté d’offrir à Zizou une grande marge de manœuvre dans une gestion globale du sportif, l’ancien coach du Real est finalement resté sur son objectif principal, celui qui l’anime depuis le moment même où il est devenu entraîneur: l’équipe de France.

L’ancien capitaine des Bleus ne veut préjuger en rien de l’avenir de Didier Deschamps mais, au cas où le sélectionneur français déciderait de mettre un terme à sa mission à l’issue de la Coupe du monde au Qatar, Zidane serait bien évidemment candidat au poste. Et forcément le principal favori pour succéder à son ex-partenaire de l’équipe championne du monde.

Paris peut-être un jour, mais pas tout de suite

Interrogé à ce sujet samedi, Noël le Graët, le président de la Fédération française de football, a préféré botter en touche mais chacun sait qu’il pense à Zidane comme le candidat naturel pour une possible succession à la tête des Bleus. Zizou sera d’ailleurs présent dès lundi à Marrakech pour des retrouvailles avec tous les autres champions du monde de 1998. Zidane, qui a remporté trois Ligues des champions de suite avec le Real (2016, 2017, 2018), n’a jamais caché son désir de diriger la sélection de son cœur.

Notamment quand il était à Madrid il avait déclaré qu’il était "logique" qu’un ancien joueur français devenu entraîneur aspire avec émotion à un tel poste. Alors qu’il fêtera ses 50 ans dans quelques jours (le 23 juin), Zizou estime qu’il a encore beaucoup de choses à faire dans son nouveau métier et ne ferme pas du tout la porte au PSG qu’il considère comme un grand club avec de magnifiques joueurs. Paris peut-être un jour… mais pas tout de suite !