PSG: Al-Khelaïfi veut instaurer une "nouvelle ère" à Paris avec de "nombreux changements"

Nasser Al-Khelaïfi a une nouvelle fois exposé son plan pour l'avenir du Paris Saint-Germain, quelques jours après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le président du club de la capitale a répondu aux questions de CNN, à qui il a expliqué vouloir initier "une nouvelle ère" au PSG.

Nasser Al-Khelaïfi n'en a pas fini d'évoquer le futur du Paris Saint-Germain, qu'il souhaite intégralement remodeler à la suite de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Après Canal+, à qui il a annoncé lundi des changements au PSG "la semaine prochaine", après TNT Sports, à qui il a évoqué ses liens avec Florentino Pérez, c'est à CNN que le président de Paris s'est confié en indiquant que le club de la capitale allait faire "une annonce probablement en fin de semaine".

"Instaurer une nouvelle ère"

Al-Khelaïfi n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Nouveau directeur sportif après le départ de Leonardo? Nouvel entraîneur pour prendre la suite d'un Mauricio Pochettino toujours plus menacé? Nouvelle recrue pour venir concrétiser un projet sportif encore plus ambitieux? Le président du PSG n'a pas plus détaillé sa réponse, mais a indiqué que "de nombreux changements vont avoir lieu" au sein du club.

Le patron du PSG souhaite en fait "instaurer une nouvelle ère" à Paris. "Un nouveau projet, de l'air frais. Je pense qu'il est très important que tout le monde se remotive", a expliqué Al-Khelaïfi. Un discours mobilisateur, quelques mois après la désillusion qu'a représenté l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Al-Khelaïfi confiant pour la suite

"La défaite en Ligue des champions n'a pas été facile, j'en prends la responsabilité", a indiqué le président du PSG à CNN. Et d'ajouter: "Tout peut arriver et tout arrivera à l'avenir. Je ne blâme personne, celui qui va rester ou partir, je suis le premier responsable de tout, des résultats."

Alors que le flou entoure toutes les décisions à venir tout en haut de l'organigramme parisien, une chose est certaine: Al-Khelaïfi semble plus confiant que jamais. La décision de Mbappé de prolonger son contrat au PSG a bien aidé, et le choix d'Aurélien Tchouaméni de privilégier le Real à Paris ne devrait pas miner le moral du patron du club. Qui devrait donc acter tous ces changements entre la fin de semaine et la semaine prochaine.