PSG: "Je suis travailleur", promet Vitinha après sa signature

Le PSG a officialisé le recrutement de Vitinha (22 ans), milieu de terrain portugais, jeudi. A la sortie d’une excellente saison avec Porto, le joueur confie sa joie de rejoindre "un immense club".

Le PSG a officialisé sa première recrue de l’été, jeudi. Après quelques semaines de négociations, Vitinha (22 ans) s’est engagé pour cinq ans contre un chèque de 40 millions d’euros versé à Porto, son ancien club. Le milieu, devenu international portugais (3 sélections) en mars dernier, confie sa joie de rejoindre un "immense club". Il a dit ses premiers mots sur le site du PSG en dévoilant notamment son style de jeu.

"Je suis plutôt technique, j'aime le beau jeu"

"Je n'aime pas trop parler de moi, je préfère que les gens me voient jouer et se fassent ensuite leur opinion de moi, confie-t-il. Mais je suis plutôt technique, j'aime le beau jeu, et je joue surtout pour mes coéquipiers, je veux toujours donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe au maximum. Je suis porté vers l'attaque, j'aime créer, et faire le lien entre les lignes de l'équipe." Il se décrit aussi comme quelqu’un de "mâture", "enjoué" et "bon communiquant" qui s’entend avec "tout le monde". Il adresse aussi un message aux supporters en les rassurant sur son engagement.

"Ils peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même, je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble."

A Paris, Vitinha retrouvera deux joueurs qu’il a rencontrés en sélection, Danilo Pereira et Nuno Mendes. "J'ai juste échangé un peu avec eux au sujet de ma venue, mais pas beaucoup, fait-il remarquer. J'ai hâte de les retrouver et je vais bien sûr leur poser beaucoup de questions. Aussi parce que je vais avoir besoin d'un peu d'aide au début, et je sais qu'ils m'aideront parfaitement!"

"C'est un très grand défi qui m'attend, et je suis impatient de pouvoir le commencer, conclut-il. La Ligue 1 est un championnat relevé, qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, et aider l'équipe au maximum à atteindre ses objectifs."