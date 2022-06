Mercato: le PSG officialise le transfert de Vitinha, sa première recrue

Le milieu de terrain portugais Vitinha est la première recrue du Paris Saint-Germain cet été. Son transfert a été officialisé ce jeudi par le PSG.

Le Paris Saint-Germain officialise la première recrue de son été brûlant avec l’arrivée annoncée ce jeudi du milieu de terrain Vitinha (22 ans), pour 5 ans, d’ores et déjà présenté comme l’héritier de Marco Verratti. Un transfert attendu depuis plusieurs semaine et l'émergence de l'intérêt du club de la capitale pour le joueur. Le nouveau conseiller sportif du PSG, le Portugais Luis Campos, a travaillé pour finaliser ce dossier et devancer la concurrence européenne. Le PSG a payé la clause libératoire du joueur au FC Porto, estimée à 40 millions d'euros.

Quelle utilisation à Paris?

Pur produit du centre de formation du FC Porto, Vitinha a gravi les échelons les uns après les autres depuis ses débuts pros en janvier 2020, alors qu’il s’apprêtait à souffler ses vingt bougies. Prêté à Wolverhampton la saison suivante, sans connaître la moindre titularisation avec son club formateur, Vitinha s’est aguerri au contact de la Premier League. Bien qu’il ait finalement assez peu débuté dans le onze de départ (5 titularisations en 19 apparitions) en championnat d’Angleterre, cette expérience lui aura servi de tremplin. De retour au FC Porto, Vitinha a pris une nouvelle dimension cette saison, disputant 47 matchs, toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 5 passes décisives.

Promis à un grand avenir depuis qu’il est en âge de représenter son pays dans les différentes catégories d’âge, Vitinha est présenté comme un milieu complet. Comparé à Marco Verratti, avec lequel il partage cette facilité technique qui lui permet de contrôler le tempo d’un match tout en étant audacieux dans ses initiatives balle au pied, Vitinha est également redoutable dans sa capacité à se projeter rapidement vers la surface adverse après récupération. Il a en plus "progressé dans l’utilisation du ballon cette saison", selon son désormais ancien entraîneur Sergio Conceiçao.

Utilisé dans un double pivot avec le FC Porto, Vitinha pourrait apporter un alliage d'efficacité et d'élégance, associé à une sécurité technique supplémentaire, à un milieu parisien qui s’est beaucoup trop reposé sur les qualités du seul Marco Verratti, quand celui-ci était disponible. En fonction de l’entraîneur et des joueurs qui seront recrutés par le club parisien cet été, il pourrait être associé à l’Italien ou bien monter d’un cran pour évoluer en tant que relayeur d’un milieu à trois qui verrait Verratti reculer d’un cran pour se positionner en sentinelle devant la défense.