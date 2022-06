PSG: Jean-Claude Blanc assure que le "côté patriotique" de Mbappé a beaucoup joué dans sa prolongation

Dans un entretien accordé au podcast Pause, Jean-Claude Blanc revient sur la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Le directeur général du PSG est convaincu que l’attachement de l’attaquant des Bleus à sa ville natale a joué un rôle déterminant dans sa décision.

Nul n’est prophète en son pays. Sauf peut-être Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid lui déroulait le tapis rouge, l’attaquant de 23 ans a choisi de prolonger son aventure au PSG. Pour tenter de triompher chez lui, dans sa ville natale (il est né dans la capitale et a grandi Bondy, en Seine-Saint-Denis). Au moment de signer son contrat jusqu’en 2025, la star de l’équipe de France a d'ailleurs rappelé son attachement à la région parisienne.

Interrogé à ce sujet dans le podcast Pause, animé par Alexandre Mars (et disponible en avant-première ici), Jean-Claude Blanc estime que l’envie de réussir à domicile a énormément compté dans l’esprit de Mbappé: "Je pense qu’il est très sincère lorsqu’il parle de ce côté patriotique. Gagner en France, à Paris, ça a une autre saveur que le faire dans un autre club. Moi, je le prends au premier degré. J’aime beaucoup Kylian, que j’ai vu grandir et se transformer, devenir un leader du vestiaire sur ces cinq dernières années. Je suis très heureux qu’il continue avec nous. Je suis très admiratif de sa carrière et de la manière dont il la gère avec son entourage. C’est un très bon signal et on a vu l’impact immédiat. Tout le monde s’est projeté dans les prochaines saisons pour dire: ‘Cette équipe-là, qui nous donne beaucoup d’émotions, on a envie de la suivre et de l’aimer. On va faire de grandes choses ensemble’."

"Les joueurs et leur entourage résonnent en salaire net"

Ces "grandes choses" passent aujourd’hui par une restructuration en profondeur de la maison rouge et bleue. A tous les niveaux. "Il y a une réflexion constante pour adapter l’organisation et la rendre performante, confirme Blanc. Il faut parfois la renouveler, la modifier, la relancer. Être sûr que tout le monde a l’énergie nécessaire pour continuer à innover. Sans faire craindre quoi que ce soit à mes équipes, je pense que c’est assez juste qu’à chaque fin de saison, on se remette en question. Avec Nasser (Al-Khelaïfi), on essaie d’adapter l’organisation après chaque saison. On sait aussi que la stabilité est gage de résultats. On essaie de trouver le juste équilibre."

En charge du développement international du PSG, Jean-Claude Blanc pilote également les dossiers juridiques en interne. Et notamment les contrats des joueurs. Un domaine en perpétuelle évolution. "Il y a toujours des surprises, parce que le droit d’image évolue, les joueurs sont de plus en plus des entreprises individuelles, ils sont approchés par des plateformes pour faire des mini-séries, ils ont leur propre réseau de partenaires, détaille le dirigeant de 59 ans, au club depuis l’été 2011. Ça rend la discussion autour des contrats de plus en plus technique. Et on parle beaucoup de fiscalité, parce qu’elle est importante en France. Sur des salaires comme ça, le joueur et son entourage résonnent en net, c’est-à-dire: ‘Qu’est-ce qui me reste dans la poche une fois que tout est payé?’ Parce qu’ils ont des propositions en Allemagne, en Angleterre ou à Monaco, donc ils vont comparer. On est devenus des grands spécialistes de fiscalité internationale. Chaque contrat permet d’innover et développer des points nouveaux".