PSG: nouvelle charge de Tebas après la prolongation de Mbappé

Javier Tebas s’en est encore pris au PSG ce lundi lors d’une conférence de presse. Le président de la Ligue espagnole de football a taclé le club francilien au sujet de la prolongation de Kylian Mbappé.

On ne peut pas tacler une fois mille personnes mais on peut tacler mille fois une personne. Et ça, Javier Tebas l'a bien compris même s'il n’a toujours pas digéré la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Déçu d’avoir vu l’attaquant de 23 ans ne pas rejoindre le Real Madrid et le championnat d’Espagne pendant l’intersaison, le patron de la Liga a lancé la riposte face au club francilien. Semaine après semaine, le dirigeant du football espagnol s’en prend au PSG et à la puissance économique de ses propriétaires qatariens.

"Je ne défends pas Madrid dans l'affaire Mbappé, je défends le football européen. Autoriser ces opérations hors marché alors que ces clubs sont déjà hors marché... est plus dangereux que la Super League, a pesté Javier Tebas lors d’une réunion publique organisée ce lundi à Valladolid. Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 M€, ils en traînent déjà 300 millions… et ils vont prolonger Mbappé avec de tels montants."

Tebas: "Ils vont devoir tricher"

Un an après le départ de Lionel Messi vers le PSG, Javier Tebas espérait bien voir l’international tricolore ou une autre star planétaire débarquer en Liga. Mais ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland, finalement officialisé par Manchester City, n’ont rejoint l’Espagne cet été. De quoi probablement énerver un peu plus le dirigeant de la Liga.

"Ils vont devoir tricher, je ne sais pas s'ils vont devoir payer en dehors de l'environnement français ou engraisser les sponsors, ce qu'ils font déjà, a encore lâché Javier Tebas au sujet du PSG. A propos de Manchester City, Mino Raiola avait été très clair sur la question des commissions. Ils ont dû faire quelque chose, car Erling Haaland demandait plus aux clubs en plus des 60 millions d’euros qui ont été payés. Cette semaine, nous dénoncerons également le PSG, la semaine dernière nous l'avons fait avec Manchester City."

Tebas se paye aussi la Ligue 1

Outre le PSG et Manchester City, Javier Tebas a également chargé le championnat de France. Depuis que la LFP a défendu Paris après les premières attaques du patron de la Liga, l’Espagnol semble aussi décidé à cibler la Ligue 1. Malgré le club francilien et ses stars toujours plus nombreuses, la L1 n’intéresse pas et ne fait pas recette selon lui.

"Kylian Mbappé est resté au PSG et cela n'a pas retiré d’atouts au championnat d’Espagne", a rappelé Javier Tebas afin de garantir l’attractivité de la Liga.

Et le bouillant dirigeant ibérique de se payer la Ligue 1: "Cela fait des années que la Ligue 1 donne une image dans laquelle le PSG représente 40% de la masse salariale, c'est déstructuré à plusieurs niveaux. Pour ce qui est de l’audiovisuel, avec Lionel Messi et avec Neymar... et pourtant, elle continue à gagner 70 millions d’euros alors que la Liga gagne 900 millions d’euros."